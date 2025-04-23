Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.0 комментариев
Названа дата завершения работ по очистке пляжей Анапы
Завершение работ по очистке пляжей от мазута в Анапе назначили на 13 мая
Власти края определили дату окончания работ по устранению последствий загрязнения пляжей мазутом в Анапе, сезон откроют по решению Роспотребнадзора, заявила замминистра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Инна Петухова.
Петухова на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии администрации региона сообщила, что работы по очистке пляжей Анапы от мазута завершатся 13 мая. Соответствующий план-график был установлен региональным штабом по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации с танкерами, передает ТАСС.
«Сезон будет зависеть от заключения Роспотребнадзора, готовы ли наши пляжные территории принимать гостей в текущем сезоне», – сказала она.
В субботу на участке пляжа отеля «Пляжный поселок» в Анапе зафиксировали свежие выбросы мазута.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пляжи в Анапе и Темрюкском районе оказались загрязненными и непригодными для отдыха, но качество воды и воздуха в этих регионах соответствует нормам.