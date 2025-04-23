Названа дата завершения работ по очистке пляжей Анапы

Завершение работ по очистке пляжей от мазута в Анапе назначили на 13 мая

Tекст: Дарья Григоренко

Петухова на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии администрации региона сообщила, что работы по очистке пляжей Анапы от мазута завершатся 13 мая. Соответствующий план-график был установлен региональным штабом по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации с танкерами, передает ТАСС.

«Сезон будет зависеть от заключения Роспотребнадзора, готовы ли наши пляжные территории принимать гостей в текущем сезоне», – сказала она.

В субботу на участке пляжа отеля «Пляжный поселок» в Анапе зафиксировали свежие выбросы мазута.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пляжи в Анапе и Темрюкском районе оказались загрязненными и непригодными для отдыха, но качество воды и воздуха в этих регионах соответствует нормам.