На побережье Анапы зафиксировали новые выбросы мазута

Tекст: Дарья Григоренко

Как указал оперативный штаб региона в своем Telegram-канале, в субботу, 19 апреля, на одном из участков побережья Анапы были зафиксированы новые выбросы мазута. По данным представителей Выселковского района, на их закрепленном участке отмечено небольшое загрязнение нефтепродуктами.

Сотрудники районной службы ведут работы по ликвидации последствий инцидента на пляже гостиничного комплекса «Пляжный поселок».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что пляжи в Анапе и Темрюкском районе оказались загрязненными и не пригодными для отдыха, но качество воды и воздуха в этих регионах соответствует нормам.

Во вторник на побережье Анапы выявлены новые выбросы мазута, которые затронули Центральный пляж и пляж у базы отдыха «Одиссея» в селе Витязево.

Вице-премьер Виталий Савельев сообщил о наличии 3919 тонн мазута в обломках танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Керченском проливе.