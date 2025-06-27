Аксенов пообещал построить водохранилища для Крыма в сжатые сроки

Аксенов заявил о планах построить Мартовское и Солнечногорское водохранилища в Крыму

Tекст: Денис Тельманов

Два новых водохранилища появятся в Крыму для снабжения южных районов полуострова, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Как передает РИА «Новости», проекты Мартовского (емкостью 5,5 млн кубометров) и Солнечногорского (8,5 млн кубометров) водохранилищ начнут реализовывать в 2025 году, на строительство выделено 22,4 млрд рублей. Ожидается, что работы займут около полутора лет.

В данный момент, по словам Аксенова, проводятся геологические, инженерно-геодезические и археологические изыскания.

«Реализация данных проектов важна для Южного берега, поэтому наша принципиальная задача – построить водохранилища в максимально сжатые сроки», – сказал глава республики.

Аксенов подчеркнул, что все технические решения должны быть эффективными, а большинство работ – вестись параллельно.

Глава республики отметил, что строительство обеспечит гарантированное водоснабжение Ялты и Алушты, где летом традиционно возникают перебои с водой.

В Алуште вода поступает из Изобильненского и Кутузовского водохранилищ, но их объемов недостаточно. Для Ялты используются местные источники и водохранилища, построенные во времена СССР, а также гидротоннели сквозь горы.

Аксенов добавил, что этапность работ должна позволить быстро приступить к строительству, а спорные вопросы – решаться в течение одного дня. Он выразил уверенность, что опыт рабочей группы позволит найти решение любой проблемы и пообещал поддержку проекту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году в Крыму начнется строительство Мартовского и Солнечногорского водохранилищ. Новые объекты будут иметь общий объем 14 млн кубометров. Реализация проекта должна решить проблему водоснабжения Ялты и Алушты. Работы продлятся около полутора лет.