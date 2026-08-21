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    Армия России приблизила развал запорожского фронта ВСУ
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему православные почитают мощи

    Почитание мощей, первоначально – мучеников, потом – святых вообще, это традиция, восходящая к первым векам христианства. И дело тут не в том, что мы хотим сохранить какие-то вещественные свидетельства о жизни великого человека.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Россия вылечилась от низкопоклонства перед Западом

    Восемьдесят лет назад на собрании партактива Жданов зачитал знаменитый доклад о «борьбе с низкопоклонством перед Западом». Считается, что этот доклад стал чуть ли не вершиной идеологического давления партии на «свободную мысль» в СССР и в результате обрек страну на изоляцию. Но скорее все было с точностью до наоборот.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Август 1991-го укрепил вражду Запада к России

    Мирный по обычным меркам финал холодной войны 1946-1991 годов делал неизбежным возобновление конфликта в исторической перспективе. Главная причина – страны Запада во главе с США не могли смириться с тем, что их враг вышел из конфликта непобежденным.

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    21 августа 2026, 11:55 • Новости дня

    Российские ФАБы уничтожили три пункта дислокации ВСУ

    ВКС России уничтожили при помощи ФАБ пункты дислокации ВСУ в ДНР и Херсоне

    Tекст: Вера Басилая

    Воздушно-космические силы нанесли точные удары по укреплениям противника, поразив места временного размещения личного состава в Донецкой народной республике и Херсоне, сообщило Министерство обороны.

    Российская боевая авиация успешно применила фугасные авиабомбы для разрушения защитных сооружений украинских сил, передает Минобороны.

    Тяжелые боеприпасы эффективно перемалывают любые железобетонные укрепления противника.

    В результате воздушных атак поражены пункты временной дислокации шестой отдельной механизированной бригады ВСУ в Краматорске и 117-й бригады территориальной обороны в Райгородке. Также ликвидированы позиции 34-й отдельной бригады морской пехоты в Херсоне.

    Ранее ВКС России уничтожили пункты дислокации ВСУ в Харьковской области.

    До этого российская авиация поразила пункт временной дислокации 34-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в Антоновке Херсонской области бомбами ФАБ-3000 и ФАБ-500.

    Экипажи фронтовых бомбардировщиков нанесли удар по расположению 117-й отдельной бригады территориальной обороны в населенном пункте Райгородок в ДНР.

    21 августа 2026, 01:01 • Новости дня
    Небензя ответил в ООН на вопрос о мобилизации в России
    Небензя ответил в ООН на вопрос о мобилизации в России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Отсутствие необходимости в мобилизации в России неоднократно заявлялось официально, напомнил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «На данный момент массовая мобилизация нам не нужна, и, насколько мне известно, она не планируется и не ожидается», – приводит РИА «Новости» ответ Небензи журналистам.

    Дипломат указал на то, что официальные заявления об этом делались неоднократно.

    Напомним, в июле зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев назвал лживой вражеской «пургой» слухи о якобы готовящейся в стране мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил отсутствие необходимости проводить мобилизацию и отсутствие планов ее объявлять. Медведев в марте заявлял об отсутствии необходимости новой волны мобилизации.


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    20 августа 2026, 14:30 • Новости дня
    В American Conservative предрекли капитуляцию Киева

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Острый дефицит личного состава и систем противовоздушной обороны вынудит украинские власти пойти на мирное соглашение на крайне невыгодных условиях, пишет американская пресса.

    Вооруженные силы Украины терпят поражение в наземных и воздушных столкновениях, что неизбежно приведет к дипломатическому урегулированию конфликта, пишет американский журнал The American Conservative.

    «Проигрыш в воздушной, сухопутной и экономической войнах создает впечатление, что именно Украина, а не Россия, первой сдастся и вернется за стол переговоров. Трагедия заключается в том, что предложение, которое будет на столе на этот раз, может оказаться для Украины хуже, чем мир, который был возможен в первые месяцы войны», – говорится в материале.

    Авторы статьи подчеркивают, что новые условия соглашения окажутся значительно жестче тех, что обсуждались весной 2022 года. Издание отмечает, что тогда именно западные страны, в частности США и Британия, вынудили Киев отказаться от дипломатического пути. Журнал призывает Запад извиниться перед украинцами за срыв стамбульских договоренностей.

    Сейчас украинская армия сталкивается с критической нехваткой солдат и истощением запасов ракет для комплексов Patriot. Ранее Владимир Зеленский признал сокращение арсенала перехватчиков в два с половиной раза по сравнению с 2025 годом. Депутат Анна Скороход назвала ситуацию с противовоздушной обороной катастрофической.

    Напомним, что в конце июня президент Владимир Путин подтвердил готовность Москвы к диалогу на основе стамбульских соглашений. В 2025 году стороны провели три раунда встреч в Турции, обменявшись пленными, телами погибших и проектами меморандумов о мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские журналисты подтвердили острый дефицит боеприпасов для зенитных комплексов Patriot у украинской армии. Ранее Владимир Зеленский заявил о сокращении запасов ракет-перехватчиков в два с половиной раза.

    До этого президент России Владимир Путин назвал сорвавшего стамбульские договоренности Бориса Джонсона представителем шоу-бизнеса.

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    20 августа 2026, 17:47 • Видео
    За что поляки бьют украинцев

    По данным властей Польши, количество нападений на украинцев в стране за год увеличилось на треть. СМИ пишут о массовой дискриминации беженцев с Украины. Чего добиваются поляки?

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    20 августа 2026, 18:50 • Новости дня
    Российские военные поразили под Одессой два сухогруза с боеприпасами для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе атаки на портовую инфраструктуру Одесской области Украины ликвидированы морские транспортные суда, перевозившие вооружение и топливо для нужд украинской армии, сообщило Минобороны.

    Армия России продолжает наносить удары по объектам на Украине, задействованным в военных целях. В порту Черноморска беспилотные летательные аппараты успешно атаковали два сухогруза, сообщает Минобороны.

    На борту пораженных судов находились боеприпасы и различное военное имущество. Кроме того, точным ударом уничтожен крупный резервуар с горюче-смазочными материалами, предназначавшимися для снабжения украинских войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ударные беспилотники атаковали транспортное судно с военным грузом в том же порту Черноморска.

    В этот же день российские войска поразили резервуары с горюче-смазочными материалами. Неделей ранее Вооруженные силы России уничтожили крупный склад с вооружением в порту Южный.

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    20 августа 2026, 23:18 • Новости дня
    Зеленский подписал указ о санкциях против мультфильма «Маша и Медведь»

    Зеленский ввел санкции против создателей «Маши и Медведя»

    Зеленский подписал указ о санкциях против мультфильма «Маша и Медведь»
    @ Скриншот с видео «Маша и Медведь»

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал ряд указов о санкциях, один из которых касается «пропагандистского контента для детей», так она называет российский мультсериал «Маша и Медведь».

    «Санкции применены и против пяти россиян и четырех организаций, причастных к созданию и дистрибуции анимационного сериала «Маша и Медведь», который распространяет пророссийские нарративы, замаскированные под детский контент, представляющий угрозу национальной безопасности Украины», – сказано в документе, представленном на сайте Офиса Зеленского.

    Там добавили, что теперь под санкциями находится студия «Анимаккорд», которая является автором мультсериала, ее основатель, генеральный директор, а также автор сценария, режиссер и продюсер, соавтор сериала и владелец прав на этот мультфильм.

    Также в документе перечислены украинские санкции против предприятий российского ВПК и цветной металлургии, российских чиновников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стриминговый сервис Netflix приобрел права на показ новых серий российского мультфильма «Маша и Медведь». В Британии раскритиковали идею запрета мультфильма «Маша и Медведь». Французский политик Филиппо высмеял призывы запретить «Машу и Медведя» в Британии.

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    20 августа 2026, 12:19 • Новости дня
    Российские войска освободили Николайполье и Матяшево в ДНР
    Российские войска освободили Николайполье и Матяшево в ДНР
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Армия России за минувшие сутки взяла под контроль два населенных пункта в ДНР, сообщили в Минобороны.

    Бойцы Южной группировки освободили от украинских боевиков Николайполье в Донецкой народной республике (ДНР), а группировка «Центр» зачистила от противника Матяшево в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Южной группировкой нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, двух горно-штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ около Николаевки, Высокоивановки, Беленького, Славянска, Дружковки, Краматорска, Никоноровки и Куртовки ДНР.

    Противник при этом  потерял свыше 250 военнослужащих, два американских бронетранспортера Stryker, бронемашину и семь орудий полевой артиллерии.

    Группировкой «Центр» нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии возле Марьевки Днепропетровской области, Святогоровки, Доброполья, Новониколаевки, Веселого Поля, Рубежного, Новогригоровки и Анновки ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ при этом составили более 370 военнослужащих, пять бронемашин и станция РЭБ, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Садками, Толстодубово и Уланово Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах Слизнево, Новоалександровки, Ивановки, Благодатного, Казачьей Лопани и Василевки.

    При этом ВСУ потеряли до 200 военнослужащих, боевую машину пехоты, три бронемашины и станцию РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции., нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны у Студенока, Подлимана, Нижнего Соленого, Андреевки, Червоного Оскола Харьковской области, Сидорово и Святогорска ДНР.

    Потери противника при этом составили более 210 военнослужащих, две бронемашины и орудие полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне армия России взяла под контроль Водянское в ДНР.

    Днем ранее российские войска освободили Красноподолье и Ореховатку в ДНР.

    А до этого они зачистили от противника Андреевскую Общину в ДНР и запорожское Новосолошино.

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    21 августа 2026, 00:23 • Новости дня
    Небензя назвал важную способность будущего генсека ООН по Украине

    Небензя: Будущий генсек ООН должен быть вовлечен в тему Украины

    Небензя назвал важную способность будущего генсека ООН по Украине
    @ Пресс-служба МИД России/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия надеется увидеть на посту следующего генерального секретаря ООН человека, вовлеченного в тему украинского конфликта, способного проявить смелость и активнее включится в мирное урегулирование ситуации, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    «Мы хотим, чтобы он или она были более вовлечены в разрешение кризиса. Для этого новоизбранному генсеку надо хотеть быть вовлеченным, иногда с угрозой, что он или она могут не преуспеть в этом, но нужно прыгать в эти воды и пытаться быть полезным», – приводит слова дипломата ТАСС.

    Небензя привел в пример Кофи Аннана, который, по его словам, был достаточно смелым, чтобы вмешиваться в конфликт без гарантий на его урегулирование.

    «Именно этого мы ждем от нового генерального секретаря», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя в июле назвал издевательством ответ Гутерреша Лаврову по инсценировке в Буче. Тогда же он заявил, что Россия будет ожидать объективности от нового генсека ООН. Глава МИД Сергей Лавров назвал Кофи Аннана одним из лучших генсеков ООН.

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    21 августа 2026, 09:22 • Новости дня
    ВС России поразили склады в украинском порту Рени на Дунае
    ВС России поразили склады в украинском порту Рени на Дунае
    @ Sergii Kharchenko/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    ВС России в ночь на 21 августа с помощью беспилотных летательных аппаратов поразили склады с вооружением в порту Рени в Одесской области, сообщило Минобороны.

    Удар наносился в ночь на 21 августа ударными БПЛА, указало ведомство в Max.

    Были поражены склады с вооружением, военной техникой и имуществом.

    В середине августа российские военные атаковали два сухогруза с оружием для украинской армии в портах Одессы и Николаева.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России ликвидировали склад с вооружением в порту Южный.

    До этого ударные дроны поразили пункт управления украинского флота в порту Рени.

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    20 августа 2026, 23:58 • Новости дня
    Кандидат на пост генсека ООН Баки предложила вариант решения по Украине

    Кандидат в генсеки ООН Баки предложила решение по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Претендент на пост генерального секретаря ООН Ивонн Баки считает необходимым разработать план урегулирования украинского конфликта, полностью учитывающий государственные интересы обеих сторон.

    «Нам нужно найти решение, которое устроит обе страны», – приводит ее ответ журналистам в ООН РИА «Новости».

    Такой ответ Баки дала на вопрос о своей стратегии разрешения украинского конфликта в качестве генсека ООН.

    Ранее президент России Владимир Путин на ПМЭФ подтвердил стремление Москвы завершить украинский конфликт, однако Киев, отметил он, совершенно не готов к мирным переговорам.

    Баки также предложила рассмотреть вариант с договоренностью о  неприсоединении Украины к НАТО.

    «Думаю, была договоренность о том, что Россия не хочет, чтобы НАТО была рядом, верно? Хорошо, давайте договоримся об этом», – сказала она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил продолжение СВО отказом Киева от мирных переговоров, а также сообщил о расширении зоны безопасности из-за украинских попыток эскалации. Путин заявил, что Россия сделает все для победы в СВО.

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    20 августа 2026, 12:20 • Новости дня
    Российские военные научили робота «Курьер» автоматически уничтожать дроны

    Робототехнический комплекс «Курьер» получил автоматическую турель дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Бойцы Южной группировки войск усовершенствовали наземный беспилотник «Курьер», оснастив его скоростной системой наведения для защиты позиций от воздушных атак противника.

    Военнослужащие 75-го отдельного полка беспилотных систем модернизировали аппарат для борьбы с вражескими целями, передает ТАСС.

    Начальник расчета с позывным Буря пояснил принцип работы обновленной техники. «Один из НРТК у нас работает по «птицам», то есть по тяжелым украинским беспилотникам, которые летают», – рассказал военный.

    По словам специалиста, комплекс размещается на возвышенности и автоматически наводится на движущиеся объекты. Скорость работы модернизированной турели увеличилась в десять раз по сравнению с заводской версией. Робот успешно показал себя в первый же день боевого дежурства.

    Усовершенствованные машины активно применяются для защиты постов воздушного наблюдения. Использование передвижной турели, которую легко замаскировать в растительности или укрытии, позволяет сохранить жизни личного состава. Вскоре планируется дальнейшее улучшение комплексов для безопасного ведения пулеметного огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский наземный робототехнический комплекс «Курьер» уничтожил огнем из пулемета тяжелый украинский дрон «Вампир».

    Отечественные специалисты непрерывно модернизируют системы защиты для эффективного отражения атак вражеских беспилотников.

    Российские оружейники внедрили новый неконтактный датчик в противотанковую ракету «Вихрь» ради борьбы с дронами.

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    20 августа 2026, 15:13 • Новости дня
    В результате удара дрона ВСУ по машине «Херсонэнерго» погиб водитель

    Tекст: Ольга Иванова

    Удар украинского беспилотника по автомобилю аварийной службы привел к гибели человека и ранению еще одного сотрудника предприятия в Каховке, сообщил пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.

    Смертельная атака произошла в Херсонской области, передает РИА «Новости».

    Беспилотный летательный аппарат украинских войск нанес удар по служебному транспорту аварийно-восстановительной бригады.

    Пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко подтвердил факт нападения на гражданский объект.

    «Вражеский дрон целенаправленно ударил по машине аварийно-восстановительной бригады предприятия «Херсонэнерго» в Каховке. Погиб водитель», – заявил чиновник.

    Помимо погибшего шофера, в результате инцидента пострадал еще один сотрудник энергетической компании. Мужчина получил ранения, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа украинский беспилотник атаковал машину скорой помощи в Алешкинском округе.

    В мае из-за удара дрона по легковому автомобилю возле села Софиевка погиб один мужчина.

    В конце прошлого года при сбросе взрывчатки на служебную машину Новотроицкого энергоучастка скончался работник предприятия «Херсонэнерго».

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    20 августа 2026, 13:12 • Новости дня
    МО: Освобождение Матяшева открыло путь на Добропольском направлении

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Взятие под контроль Матяшево в ДНР дало возможность пресечь логистику украинских боевиков и позволить продвигаться дальше, сообщило Минобороны.

    «Освобождение Матяшева позволило перерезать логистические маршруты противника и создать условия для дальнейшего продвижения российских подразделений на добропольском направлении СВО», – заявили в министерстве, передает ТАСС.

    ВС России за последние сутки освободили Матяшево и Николайполье в ДНР.

    В начале августа командир 76-й дивизии ВДВ доложил о потерях ВСУ в количестве более 6 тыс. человек на Добропольском направлении.

    В июле украинская 153-я бригада понесла огромные потери на данном участке фронта из-за неподготовленных укреплений.

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    20 августа 2026, 13:58 • Новости дня
    «Герань» уничтожила пункт украинской радиоразведки под Киевом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский беспилотный летательный аппарат нанес точный удар по объекту украинских вооруженных сил в Киевской области, сообщило Минобороны.

    Российские военные успешно поразили пункт радиоэлектронной разведки украинской армии в Киевской области, указало ведомство в Max.

    Удар был нанесен с использованием беспилотного летательного аппарата «Герань-4 сикер». Цель располагалась в населенном пункте Калиновка.

    Несколько дней назад группы беспилотников «Герань» атаковали военные объекты в Киевской области.

    До этого дроны «Герань-4 сикер» поразили крупный логистический узел под Броварами.

    В начале августа аналогичный аппарат уничтожил украинскую радиолокационную станцию в Днепропетровской области.

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    20 августа 2026, 14:51 • Новости дня
    Артиллеристы группировки «Восток» уничтожили пункт управления ВСУ

    Расчет «Мсты-С» уничтожил полевой пункт управления ВСУ в Запорожской области

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские военнослужащие нанесли точный удар по позициям противника на запорожском направлении, ликвидировав важный командный узел.

    Подразделения российской группировки «Восток» ликвидировали полевой пункт управления вооруженных сил Украины в Запорожской области. Огневое поражение объекту противника нанес расчет артиллерийской установки «Мста-С». сообщает Минобороны.

    В результате успешных действий артиллеристов позиция неприятеля была полностью уничтожена. «Абонент недоступен», – с иронией комментируют результат работы ВС России в военном ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, расчеты самоходных артиллерийских установок «Мста-С» группировки «Восток» уничтожили резервы противника в Запорожской области.

    Месяцем ранее реактивная артиллерия этого объединения разбила укрытия украинских военнослужащих в лесополосе.

    А весной экипаж танка Т-80БВМ 68-го армейского корпуса нанес прицельные удары по замаскированному фортификационному сооружению на данном направлении.

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    21 августа 2026, 02:15 • Новости дня
    Марочко: ВС России после Матяшево начали бои за Новогришино

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие после освобождения Матяшево в ДНР, где противник потерял большую часть дислоцированной группировки, начали бои за соседнее Новогришино, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Сейчас начали бои за Новогришино, наносятся удары по Надии, также наши бойцы развивают успех северо-восточнее населенного пункта Доброполье. Следовательно, с освобождением Матяшево мы, прежде всего, прикрываем себе тылы для того, чтобы дальше продвигаться по направлению крупного населенного пункта Доброполье», – сказал он ТАСС.

    Марочко уточнил, что после успехов в Доброполье соседнее Матяшево было освобождено без особых усилий, выдавливая украинских боевиков.

    «Большая часть была, конечно, уничтожена. И, естественно, сейчас после зачистки окрестностей данный населенный пункт перешел под наш контроль», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило, что освобождение Матяшева открыло путь на Добропольском направлении. Zeit сообщила, что сотни солдат ВСУ дезертировали после прохождения подготовки в Германии. Эксперт заявил о превращении подконтрольных Киеву городов в призраки.


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    20 августа 2026, 20:35 • Новости дня
    Силы ПВО за день сбили 64 дрона ВСУ над пятью регионами России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дежурные расчеты противовоздушной обороны за 12 часов успешно ликвидировали 64 вражеских БПЛА в пяти регионах страны, сообщило Минобороны.

    В течение дня с 8.00 до 20.00 мск системы ПВО нейтрализовали налет противника на южные и приграничные территории. Всего было сбито 64 украинских дрона, сообщает Минобороны.

    Вражеские аппараты пытались атаковать объекты в Белгородской, Брянской, Курской и Ростовской областях, а также в Республике Крым. Кроме того, цели были перехвачены над акваториями Черного и Азовского морей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на четверг дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 726 украинских беспилотников самолетного типа над территорией страны. В частности с вечера среды до утра четверга в сторону Москвы летело 250 дронов ВСУ.

    А в среду системы ПВО сбили 438 украинских дронов над 12 регионами России.


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    Армия России приблизила развал запорожского фронта ВСУ

    Согласно сообщениям ряда источников, российские войска заняли населенный пункт Малая Токмачка. Его название уже стало мемом, однако он важен не сам по себе, а как крепость перед действительно значимым городом – Ореховом. Туда российской армии удалось прорваться досрочно, сменив тактику. Что это означает для ВСУ? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • За что поляки бьют украинцев

      По данным властей Польши, количество нападений на украинцев в стране за год увеличилось на треть. СМИ пишут о массовой дискриминации беженцев с Украины. Чего добиваются поляки?

    • Новый министр обороны Украины. Главное о Хмаре

      Верховная Рада Украины утвердила на посту министра обороны Евгения Хмару. Этому выходцу из спецслужб приписывают организацию громких терактов в России. При этом Зеленский сильно рискует, назначая такого министра.

    • Маленький сын не понимает, что я не вижу – мы даже в прятки играем

      Ветеран СВО Вадим Шарипов, получивший орден Мужества за участие в отражении украинского «контрнаступа» в 2023 году, рассказал о том, что вернуло ему присутствие духа после потери зрения из-за тяжелого ранения.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Запрет на выезд за границу в 2026 году: как проверить ограничение и снять его

      В 2026 году запрет на выезд за границу чаще всего связан с исполнительным производством у судебных приставов: ограничение может появиться из-за долгов по алиментам, штрафам, налогам, кредитам, ЖКУ и другим обязательствам. Проверить риски перед поездкой можно через Госуслуги, банк данных исполнительных производств ФССП и уведомления от приставов, а снять ограничение обычно можно после оплаты долга и вынесения приставом постановления об отмене запрета. Рассказываем, как узнать, есть ли запрет на выезд из России, при какой сумме долга его могут установить, как быстро снимают ограничение и что делать, если вылет уже скоро.

    • Как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году: онлайн-сделка, биометрия и электронная подпись

      С 2026 года россияне могут подавать документы на регистрацию недвижимости онлайн с использованием подтвержденной биометрии. Это позволяет оформить сделку купли-продажи квартиры через Госуслуги без специальной отметки в ЕГРН о возможности электронной регистрации, если документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а личность правообладателя подтверждена через Единую биометрическую систему. Рассказываем, как купить или продать квартиру через Госуслуги в 2026 году, кому нужна биометрия, где получить электронную подпись, какие документы понадобятся и когда все равно лучше идти к нотариусу, в МФЦ или Росреестр.

    • Больничный во время отпуска в 2026 году: продлевается ли отдых и как его перенести

      Если работник заболел во время ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок с учетом пожеланий сотрудника, а дни болезни оплачиваются по больничному листу. Но это правило касается болезни самого работника и ежегодного оплачиваемого отпуска: при больничном по уходу за ребенком, отпуске за свой счет или учебном отпуске порядок может быть другим. Рассказываем, когда больничный во время отпуска продлевает отдых, когда отпуск переносят, как сообщить работодателю и что делать после закрытия электронного листка нетрудоспособности.

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    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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