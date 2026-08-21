В American Conservative предрекли капитуляцию Киева

Tекст: Тимур Шайдуллин

Вооруженные силы Украины терпят поражение в наземных и воздушных столкновениях, что неизбежно приведет к дипломатическому урегулированию конфликта, пишет американский журнал The American Conservative.

«Проигрыш в воздушной, сухопутной и экономической войнах создает впечатление, что именно Украина, а не Россия, первой сдастся и вернется за стол переговоров. Трагедия заключается в том, что предложение, которое будет на столе на этот раз, может оказаться для Украины хуже, чем мир, который был возможен в первые месяцы войны», – говорится в материале.

Авторы статьи подчеркивают, что новые условия соглашения окажутся значительно жестче тех, что обсуждались весной 2022 года. Издание отмечает, что тогда именно западные страны, в частности США и Британия, вынудили Киев отказаться от дипломатического пути. Журнал призывает Запад извиниться перед украинцами за срыв стамбульских договоренностей.

Сейчас украинская армия сталкивается с критической нехваткой солдат и истощением запасов ракет для комплексов Patriot. Ранее Владимир Зеленский признал сокращение арсенала перехватчиков в два с половиной раза по сравнению с 2025 годом. Депутат Анна Скороход назвала ситуацию с противовоздушной обороной катастрофической.

Напомним, что в конце июня президент Владимир Путин подтвердил готовность Москвы к диалогу на основе стамбульских соглашений. В 2025 году стороны провели три раунда встреч в Турции, обменявшись пленными, телами погибших и проектами меморандумов о мире.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американские журналисты подтвердили острый дефицит боеприпасов для зенитных комплексов Patriot у украинской армии. Ранее Владимир Зеленский заявил о сокращении запасов ракет-перехватчиков в два с половиной раза.

До этого президент России Владимир Путин назвал сорвавшего стамбульские договоренности Бориса Джонсона представителем шоу-бизнеса.