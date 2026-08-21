Почитание мощей, первоначально – мучеников, потом – святых вообще, это традиция, восходящая к первым векам христианства. И дело тут не в том, что мы хотим сохранить какие-то вещественные свидетельства о жизни великого человека.0 комментариев
Российские ФАБы уничтожили три пункта дислокации ВСУ
ВКС России уничтожили при помощи ФАБ пункты дислокации ВСУ в ДНР и Херсоне
Воздушно-космические силы нанесли точные удары по укреплениям противника, поразив места временного размещения личного состава в Донецкой народной республике и Херсоне, сообщило Министерство обороны.
Российская боевая авиация успешно применила фугасные авиабомбы для разрушения защитных сооружений украинских сил, передает Минобороны.
Тяжелые боеприпасы эффективно перемалывают любые железобетонные укрепления противника.
В результате воздушных атак поражены пункты временной дислокации шестой отдельной механизированной бригады ВСУ в Краматорске и 117-й бригады территориальной обороны в Райгородке. Также ликвидированы позиции 34-й отдельной бригады морской пехоты в Херсоне.
Ранее ВКС России уничтожили пункты дислокации ВСУ в Харьковской области.
До этого российская авиация поразила пункт временной дислокации 34-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в Антоновке Херсонской области бомбами ФАБ-3000 и ФАБ-500.
Экипажи фронтовых бомбардировщиков нанесли удар по расположению 117-й отдельной бригады территориальной обороны в населенном пункте Райгородок в ДНР.