Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.6 комментариев
В Стамбуле произошло второе за неделю нападение ученика с ножом в школе
В районе Эсеньюрт на западе Стамбула 16-летний ученик совершил нападение с ножом на одноклассников, пострадали три человека.
Это уже второй подобный эпизод в мегаполисе за неделю, передает РИА «Новости». «Ученик лицея ранил ножом двух одноклассников. Пострадавшие госпитализированы, идет расследование инцидента», – сообщил журналистам префект района Фатих Чобаноглу.
Напавший на учеников подросток задержан.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Стамбуле школьница ранила ножом пятерых учениц. Одна ученица погибла при нападении на школу.
В апреле серию нападений на школы в Турции объяснили схожими причинами.