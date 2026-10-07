В Стамбуле произошло второе за неделю нападение ученика с ножом в школе

Tекст: Денис Тельманов

Это уже второй подобный эпизод в мегаполисе за неделю, передает РИА «Новости». «Ученик лицея ранил ножом двух одноклассников. Пострадавшие госпитализированы, идет расследование инцидента», – сообщил журналистам префект района Фатих Чобаноглу.

Напавший на учеников подросток задержан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Стамбуле школьница ранила ножом пятерых учениц. Одна ученица погибла при нападении на школу.

В апреле серию нападений на школы в Турции объяснили схожими причинами.