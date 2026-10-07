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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мир на Украине зависит от денег

    Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.

    6 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Главный секрет президента Путина

    Для Запада аномалией и совершенно непостижимым феноменом являются отношения российского президента с российским обществом. Главный секрет – быть плоть от плоти своего народа и работать на его благо.

    25 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Левый фронт зашел Европе с тыла

    Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».

    44 комментария
    7 октября 2026, 20:37 • Новости дня

    Иностранцев задержали за похищение знакомого в Москве

    СК: Двоих иностранцев задержали за похищение знакомого в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Правоохранительные органы задержали в Москве двоих иностранных граждан, которые поместили своего знакомого в багажник автомобиля и похитили его.

    В понедельник вечером на улице Юных Ленинцев на юго-востоке столицы группа иностранных граждан против воли поместила своего знакомого в багажник автомобиля и скрылась, передает РИА «Новости» со ссылкой на столичное управление Следственного комитета России.

    «Потерпевший освобожден, а двое фигурантов задержаны. С ними проведены необходимые следственные действия, им предъявлено обвинение», – сообщили в ведомстве.

    В четверг следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте обвиняемых. В СК добавили, что установлены еще трое соучастников преступления, которым заочно предъявлено обвинение. Они объявлены в розыск, следствие также намерено просить суд об их заочном аресте.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Министерство внутренних дел зафиксировало снижение уровня преступности среди мигрантов.

    7 октября 2026, 03:23 • Новости дня
    Латвия заявила о попытке прорыва границы с Белоруссией

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава МВД Латвии Янис Домбрава написал в соцсети пост о том, что 20 нелегалов, в сопровождении вооруженных людей в масках, едва не прорвались через госграницу со стороны Белоруссии.

    Вооружённые сопровождающие нелегальных иммигрантов угрожали нашим военнослужащим, которые персекли попытку 20 нелегальных иммигрантов незаконно пересечь нашу границу, но в отличие от многих предыдущих случаев провокация была особенно демонстративной и агрессивной, сообщил Домбрава в соцсети Х.

    «Сопровождающие нелегальных мигрантов, которые находились на стороне Беларуси, были вооружены, выражали угрозы военнослужащим Национальных вооруженных сил Латвии (NBS), а также активно подстрекали и гнали группу мигрантов в сторону Латвии», – сказано в посте.

    Министр добавил, что через несколько часов после этого люди в масках проникли на территорию Латвии, повредили распределительный шкаф и украли камеры до того, как прибыл наряд пограничников. После этого вооруженные лица вернулись на территорию Белоруссии.

    Свой пост Домбрава завершил выпадом в адрес Белоруссии, указав на то, что «такие случаи могут привести к более серьёзным последствиям для самой Беларуси».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД Латвии заявило, что пресекло 12 тыс. попыток нелегалов пересечь границу с Белоруссией. Власти Латвии обвинили Россию и Белоруссию в организации незаконного транзита мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.

    В марте пограничники задержали 34 мигранта на границе Литвы и Белоруссии.

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    7 октября 2026, 15:30 • Новости дня
    Сентябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых за 125 лет

    Гидрометцентр: Сентябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых за 125 лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Прошедший сентябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых месяцев за всю историю метеорологических наблюдений, сообщили в Гидрометцентре.

    Сентябрь в Москве вошел в пятерку самых теплых за историю метеонаблюдений, которые ведутся с 1891 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России. «Средняя температура сентября в Москве составила в этом году плюс 14,1 градуса, при этом аномалия составила плюс 2,2 градуса», – отметил собеседник агентства.

    Таким образом, месяц стал пятым самым теплым сентябрем в погодной летописи столицы. Рекордсменом остается сентябрь 2024 года, когда средняя температура месяца достигла 17,1 градуса. В пятерку лидеров также входят первые осенние месяцы 2023, 1938 и 2018 годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду синоптики пообещали москвичам потепление.

    В понедельник метеорологи спрогнозировали повышение температуры в столице к концу недели.

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    7 октября 2026, 20:00 • Видео
    Макрон проигрывает даже детям

    Францию поглотила масштабная стачка старшеклассников, которая переросла в побоище с полицией. Президент Эммануэль Макрон эту войну проигрывает. Как минимум – информационную войну.

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    6 октября 2026, 22:30 • Новости дня
    Вооруженный ножом подросток ранил врача скорой помощи в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    В центре Москвы 17-летний юноша ранил ножом врача скорой помощи: он заперся в туалете квартиры на улице Антонова-Овсеенко, а затем внезапно набросился на прибывших к его матери медиков.

    Врачи приехали на вызов к матери нападавшего. В результате происшествия один специалист получил ранения, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

    «Инцидент произошел в квартире жилого дома на улице Антонова-Овсиенко. По предварительным данным, бригаду скорой помощи на дом вызвала проживавшая там женщина. Ее 17-летний сын заперся от прибывших медиков в туалете, а когда те начали стучать в дверь, открыл ее и набросился на врачей с ножом, один пострадал», – сообщил источник.

    По предварительной информации, причиной агрессии стал испуг юноши за состояние здоровья матери.

    Позже стало известно, что 17-летнего юношу доставили в специализированное лечебное заведения для людей с психическими расстройствами. Предварительно, подросток состоял на учете в ПНД с аутизмом.

    «Мать парня также доставлена в специализированную больницу, она также находится на учете у психиатра», – добавил информатор.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пьяная женщина в августе избила фельдшера скорой помощи под Петербургом, а в августе нетрезвый молодой человек избил фельдшера и водителя скорой. Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения на фельдшера скорой помощи в Петербурге.

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    7 октября 2026, 07:05 • Новости дня
    Молодежные организации провели флешмоб ко дню рождения Путина

    Более 3 тыс. активистов прошли по ВДНХ в честь дня рождения Путина

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Москве на территории ВДНХ прошел флешмоб ко дню рождения президента России Владимира Путина, в котором приняли участие более 3 тыс. активистов «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты».

    Участники шествия пронесли плакаты с цитатами президента и информацией о достижениях России за время его руководства. После этого они выстроились в слово «Поздравляем» и развернули масштабный российский флаг, сообщает РИА «Новости».

    «Мы гордимся нашей страной, ее развитием и сильным президентом, который последовательно отстаивает национальные интересы и будущее России», – заявил председатель МГЕР Антон Демидов.

    Владимиру Путину 7 октября исполнилось 74 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент Туркмении Сердар Бердымухамедов поздравил Владимира Путина с днем рождения. Лидер КНДР Ким Чен Ын в своем послании отметил выдающиеся заслуги российского лидера в управлении государством. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что глава государства проведет свой праздник в рабочей обстановке.

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    7 октября 2026, 10:44 • Новости дня
    Установлены забившие камнями кота в Москве дети

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве установлены личности восьмилетних детей, которые убили кота и несколько птиц, сообщила уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

    «Детей установили, их трое, им по восемь лет. Родителей взяли на учет и привлекут по статье 5.35, которая устанавливает ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних», – заявила Ярославская, передает ТАСС.

    Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что жители Шелепихи пожаловались на группу детей, регулярно издевающуюся над животными и птицами. Отмечалось, что дети забили кота камнем, бросались палками в собак, а возле домов были обнаружены мертвые вороны и голуби.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Дзержинске завели дело из-за пяти мертвых далматинцев в квартире.

    В январе чиновницу в Пскове уволили после инцидента с выброшенными на мороз собаками.

    В прошлом году уголовное дело завели после гибели собак и кошек в приюте под Ростовом-на-Дону.

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    7 октября 2026, 07:31 • Новости дня
    Москвичам пообещали потепление

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова сообщила, что к пятнице температура воздуха в Москве повысится до плюс 19 градусов, при этом ожидается переменная облачность без осадков.

    К концу рабочей недели в столичном регионе ожидается существенное повышение температуры воздуха, передает ТАСС.

    «В четверг и пятницу будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Максимальная температура в Москве в четверг [ожидается] такая же, как накануне, – плюс 14–16 градусов. <...> К пятнице в Москве потеплеет до плюс 17–19 градусов», – сказала Макарова.

    По ее словам, в ночь на четверг столбики термометров покажут плюс 4–6 градусов, а в ночь на пятницу – плюс 7–9 градусов. Кроме того, западный ветер сменится в четверг южным с порывами до 15 метров в секунду, также ожидается спад атмосферного давления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник москвичам пообещали потепление и небольшой дождь.

    В понедельник метеорологи рассказали о причинах завершения сухой осени в столице.

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    7 октября 2026, 04:04 • Новости дня
    Экологи опровергли наличие диких волков и медведей в Москве

    Департамент природопользования опроверг наличие диких волков и медведей в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Регулярные проверки природных территорий столицы показали полное отсутствие постоянных популяций крупных хищников в городской черте, сообщили в Департаменте природопользования Москвы.

    «По результатам регулярных обследований природных и озелененных территорий столицы устойчивое обитание волков и бурого медведя в черте города Москвы не зафиксировано. Сведения о постоянных популяциях или отдельных особях, постоянно обитающих на территории города, отсутствуют», – заявили в ведомстве РИА «Новости».

    Эксперты пояснили, что крупным хищникам требуются обширные участки и богатая кормовая база. Кроме того, для комфортной жизни таким животным необходимо минимальное вмешательство человека.

    Единичные сообщения москвичей о встречах с похожими на волков животными чаще всего объясняются ошибками в идентификации. В некоторых случаях речь идет о сбежавших питомцах, которых незаконно содержали в неволе. Подтвержденных фактов формирования волчьих стай в столице не существует.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, биолог объяснил причину массового выхода лосей к людям. Парк в Кызыле закрыли из-за вышедшего к людям медведя.

    Ученый и шаман объяснили выход медведей к людям и нападения.

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    7 октября 2026, 14:39 • Новости дня
    Мосбиржа подала иск в Суд Евросоюза

    Московская биржа подала иск в суд ЕС против Совета Евросоюза

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Московская биржа подала иск против Совета Евросоюза в Общий суд ЕС, подробности и требования в карточке дела на данный момент не приводятся.

    Московская биржа подала иск против Совета Евросоюза в Общий суд ЕС. Иск биржи был подан 5 октября и сейчас находится на рассмотрении. В карточке дела на сайте суда пока не приводятся подробности и требования биржи, в том числе акты, которые она оспаривает, отмечает РИА «Новости».

    В июле Московская биржа была включена в санкционные списки в рамках 21-го пакета антироссийских мер ЕС. Евросоюз объяснил это тем, что площадка выступает «центральной площадкой внутреннего финансирования и торговли в России» и якобы поддерживает российское правительство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Суд ЕС отказался снять санкции с бизнесмена Романа Абрамовича.

    Ранее генеральный адвокат суда ЕС порекомендовал отменить санкции против компании «Мегафон».

    До этого дочь главы «Транснефти» Майя Токарева подала иск против Евросоюза из-за включения ее в санкционные списки.

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    7 октября 2026, 15:51 • Новости дня
    Делегация министерства ИТ КНДР отправилась в Москву на цифровой форум

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель министра информационных технологий КНДР Квон Вон Сон возглавил делегацию, которая отправилась в Россию для участия во II Глобальном цифровом форуме.

    Делегация министерства информационных технологий КНДР во главе с заместителем министра Квон Вон Соном вылетела в Москву для участия во II Глобальном цифровом форуме, передает РИА «Новости» со ссылкой на российское посольство в Пхеньяне.

    Отмечается, что форум пройдет с 8 по 10 октября в комплексе «Мечта» в парке Горького. В нем примут участие эксперты из 110 стран, а сессии форума будут посвящены трансформации городской среды под влиянием цифровых технологий.

    Кроме того, северокорейские представители планируют принять участие в третьем заседании подкомиссии по вопросам связи, ИТ и цифрового развития в рамках двусторонней межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце новый посол России в КНДР пообещал расширить двустороннее сотрудничество.

    Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил Пхеньян.

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    7 октября 2026, 09:35 • Новости дня
    В Москве задержали мужчину за убийство подруги жены

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве задержан мужчина, напавший с ножом на подругу жены в квартире на Литовском бульваре, сообщили в Главном следственном управлении СК по городу.

    Мужчина, напавший с ножом на подругу жены в квартире на юго-западе Москвы, задержан, ему предъявлено обвинение в убийстве, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    По данным следствия, в понедельник между фигурантом и подругой его супруги в ходе распития алкоголя возник конфликт. В результате он нанес ей не менее 12 ножевых ранений. Потерпевшая скончалась на месте, а фигурант скрылся.

    «С ним проведен ряд следственных действий, ему предъявлено обвинение», – сообщили в главке.

    В среду следствие будет просить суд об аресте обвиняемого.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Москве объявили в розыск подозреваемого в убийстве подруги жены.

    В понедельник обвиняемый в убийстве сожительницы с дочерью в Москве частично признал вину.

    В воскресенье следователи начали допрос подозреваемого в убийстве женщины в Москве.

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    7 октября 2026, 14:44 • Новости дня
    МВД выявило ограничения на въезд в Россию у 26 тыс. иностранцев

    С начала второго этапа эксперимента по апробации правил и условий перемещения через границу ограничения на въезд в страну выявили у 26 тыс. иностранцев, подавших заявления через мобильное приложение ruID, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    В ходе второго этапа эксперимента иностранцам одобрили почти 320 тыс. поездок в страну, пояснила Волк в Max.

    «По 26 тыс. найдены ограничения на въезд», – заявила Волк.

    С помощью приложения ruID иностранцы могут не только подать заявление о въезде, но и воспользоваться различными сервисами, проверить свои данные в реестре контролируемых лиц, а также предъявлять QR-код. Он формируется после пересечения границы и подтверждения учетной записи на портале госуслуг.

    Приложение работает на нескольких языках и доступно для популярных мобильных платформ.

     Предусмотренные экспериментом меры призваны стать цифровой заменой бумажной миграционной карте и направлены на совершенствование контроля за миграционными потоками.

    В прошлом месяце МВД сообщило о введении налога на неработающих родственников мигрантов.

    В сентябре в Казахстане заявили о введении электронного разрешения на въезд для россиян.

    Летом российское ведомство впервые применило новейшие технологии для поиска нелегальных мигрантов.

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    7 октября 2026, 12:51 • Новости дня
    Москвич получил девять суток ареста за прыжок голышом на пути в метро

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В столице 18-летнему местному жителю Даниилу Медведкову назначили девять суток административного ареста за прыжок на пути на станции метро «Царицыно» в обнаженном виде, сообщил Мосгорсуд.

    Вечером 2 октября молодой человек в обнаженном виде спрыгнул на жесткий путь, прошелся по нему, после чего вернулся на платформу, где был задержан полицейскими, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

    «Суд признал Медведкова виновным по части 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ (нарушение требований в области транспортной безопасности) и назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на девять суток», – сообщили в инстанции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в Москве мужчину арестовали за съемку под юбкой в метро. В конце сентября правоохранители задержали укравшего 45 тыс. рублей пассажира метро. В прошлом месяце суд арестовал напавшего с ножом на женщину возле метро петербуржца.

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    7 октября 2026, 19:20 • Новости дня
    Выбросившего трех кошек с 20-го этажа мужчину задержали в Москве

    Росгвардия: Пьяный москвич выбросил с 20-го этажа трех кошек

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве задержали мужчину, который выбросил с 20-го этажа трех кошек, животные погибли, сообщило столичное управление Росгвардии.

    Инцидент произошел во дворе одного из жилых домов на Литовском бульваре, передает ТАСС со ссылкой на главное управление Росгвардии по Москве. К правоохранителям обратилась жена 66-летнего мужчины. Выяснилось, что ее супруг в состоянии опьянения выбросил из окна квартиры на 20-м этаже трех кошек.

    В результате их падения был поврежден припаркованный у подъезда автомобиль.

    Сотрудники Росгвардии доставили москвича в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Дзержинске завели дело из-за пяти мертвых далматинцев в квартире.

    В январе чиновницу в Пскове уволили после инцидента с выброшенными на мороз собаками.

    В конце прошлого года уголовное дело завели после гибели собак и кошек в приюте под Ростовом-на-Дону.

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    7 октября 2026, 10:12 • Новости дня
    МВД Латвии: Мигранты в сопровождении вооруженных людей пытались прорвать границу

    Tекст: Дарья Григоренко

    Двадцать беженцев в сопровождении неизвестных вооруженных людей, угрожавших латвийским пограничникам, пытались пересечь границу со стороны Белоруссии, заявил глава МВД Латвии Янис Домбрава.

    «Военнослужащие национальных вооруженных сил пресекли попытку 20 нелегальных мигрантов незаконно пересечь нашу границу… Сопровождающие нелегальных мигрантов, которые находились на стороне Белоруссии, были вооружены, выражали угрозы (латвийским) военнослужащим, а также активно подстрекали и гнали группу мигрантов в сторону Латвии», – заявил Домбрава, передает РИА «Новости».

    Он отметил, что прорыв границы удалось предотвратить.

    Спустя несколько часов после инцидента люди в масках проникли на территорию Латвии, повредили распределительный шкаф и украли камеры наблюдения.

    Начальник государственной пограничной службы Гунтис Пуятс уточнил LETA, что были украдены две камеры, но уже принимаются меры для восстановления инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Латвия продлила операцию против нелегальной миграции на границе с Белоруссией.

    В пятницу республика пресекла 12 тыс. попыток нелегалов пересечь границу с Белоруссией.

    В конце лета разведывательный дрон Латвии устроил маневры у границы с Белоруссией.

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    7 октября 2026, 18:23 • Новости дня
    Ребенок погиб в аварии на западе Москвы

    Госавтоинспекция: Ребенок погиб при наезде автомобиля на препятствие в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Водитель легкового автомобиля не справился с управлением и наехал на препятствие на западе Москвы, в результате аварии погиб ребенок, сообщили в столичной Госавтоинспекции.

    ДТП произошло на внешней стороне Кутузовского тоннеля, сообщает Госавтоинспекция Москвы. «В результате произошедшего малолетний пассажир автомобиля скончался», – заявили в ведомстве.

    На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье два человека пострадали в ДТП с «Газелью» в центре Москвы.

    В сентябре блогер Алексей Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе.

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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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