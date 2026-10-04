Трамп сбросил лидерскую мантию, ему наплевать на коллективный Запад, он думает только о США. Но кто же станет лидером? Не канцлер второй по значимости западной страны – Германии, с рейтингом одобрения 10%. И не Макрон, который досиживает второй срок. А британских премьеров просто никто не может запомнить – так часто они меняются.3 комментария
Комбриг ВСУ фиктивно устраивал жен офицеров на должности с боевыми выплатами
Командир 116-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины полковник Андрей Мацкала фиктивно устраивал жен командного состава на высокие должности с начислением боевых выплат, сообщили в российских силовых структурах.
«В отношении командования проводятся следственные действия, в частности: в отношении командира бригады полковника Андрея Мацкалы за незаконное назначение родственников и жен командного состава на высокие должности в бригаде и фактическое освобождение их от выполнения обязанностей военной службы, при этом с выплатой боевых премий», – заявил источник в российских силовых структурах, передает ТАСС.
Командира третьего батальона бригады Александра Прокопова обвиняют в вымогательстве денег у подчиненных за освобождение от отправки на линию боевого соприкосновения, фиктивном трудоустройстве супруги, хищении горюче-смазочных материалов и волонтерских автомобилей.
Кроме того, ему вменяют утрату более 80% личного состава одной из рот и потерю личного оружия.
Начальника связи бригады Николая Дудко подозревают в продаже терминалов Starlink и угрозах семьям военных. Начальник штаба Стельмах проходит по делу о покровительстве преступным схемам, а начальника логистики с позывным Хилтон уличили в незаконном обогащении и использовании солдат для ремонта собственной квартиры.
Родственники военнослужащих опасаются, что из-за связей фигурантов в вышестоящих штабах очередная проверка не принесет результатов. Ранее на фоне расследования фактов коррупции 116-ю бригаду вывели из Харьковской в Сумскую область.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе сторонники украинских военачальников начали борьбу за контроль над коррупционными сферами в ВСУ.
В мае на Украине похитили миллионы долларов на закупках питания для армии.
В апреле командира батальона 425-го полка ВСУ обвинили в масштабной коррупции.