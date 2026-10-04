Комбриг ВСУ фиктивно устраивал жен офицеров на должности с боевыми выплатами

Tекст: Дарья Григоренко

«В отношении командования проводятся следственные действия, в частности: в отношении командира бригады полковника Андрея Мацкалы за незаконное назначение родственников и жен командного состава на высокие должности в бригаде и фактическое освобождение их от выполнения обязанностей военной службы, при этом с выплатой боевых премий», – заявил источник в российских силовых структурах, передает ТАСС.

Командира третьего батальона бригады Александра Прокопова обвиняют в вымогательстве денег у подчиненных за освобождение от отправки на линию боевого соприкосновения, фиктивном трудоустройстве супруги, хищении горюче-смазочных материалов и волонтерских автомобилей.

Кроме того, ему вменяют утрату более 80% личного состава одной из рот и потерю личного оружия.

Начальника связи бригады Николая Дудко подозревают в продаже терминалов Starlink и угрозах семьям военных. Начальник штаба Стельмах проходит по делу о покровительстве преступным схемам, а начальника логистики с позывным Хилтон уличили в незаконном обогащении и использовании солдат для ремонта собственной квартиры.

Родственники военнослужащих опасаются, что из-за связей фигурантов в вышестоящих штабах очередная проверка не принесет результатов. Ранее на фоне расследования фактов коррупции 116-ю бригаду вывели из Харьковской в Сумскую область.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе сторонники украинских военачальников начали борьбу за контроль над коррупционными сферами в ВСУ.

В мае на Украине похитили миллионы долларов на закупках питания для армии.

В апреле командира батальона 425-го полка ВСУ обвинили в масштабной коррупции.