Переболевшего оспой обезьян мужчину выписали из больницы в Подмосковье

Переболевший оспой обезьян 27-летний мужчина выписан в Подмосковье

Tекст: Тимур Шайдуллин

Переболевший оспой обезьян 27-летний мужчина выписан в Подмосковье, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Домодедовской больницы. Диагноз у него был подтвержден в медицинской лаборатории.

«В инфекционном отделении Домодедовской больницы прошел курс лечения пациент, 27 лет, с диагнозом оспа обезьян, который был подтвержден лабораторными методами», – сообщили в медучреждении.

Пациент поступил с характерными клиническими признаками инфекции. После курса лечения его состояние улучшилось, и он был благополучно выписан под наблюдение участкового врача, добавили в больнице.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом российские ученые создали уникальный экспресс-тест на оспу обезьян.

В феврале Роспотребнадзор исключил риски распространения рекомбинантной оспы обезьян.

В том же месяце академик Геннадий Онищенко объяснил появление оспы обезьян в России.