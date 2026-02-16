Усиливающуюся реваншистскую риторику Токио поддерживают США, которые также де-факто не признают Курилы российскими, требуя от местных жителей для получения американской визы признать себя японцами. Это два однонаправленных вектора: стремление США добиться отторжения от России Курил с целью создать там свои базы и, собственно, японский реваншизм.0 комментариев
Онищенко объяснил появление оспы обезьян в России
Онищенко объяснил рост завозных случаев оспы обезьян отсутствием ультрафиолета
В России зафиксированы новые случаи оспы обезьян, при этом академик Геннадий Онищенко обратил внимание на влияние сезонного дефицита ультрафиолета, который является природным дезинфектантом.
Появление завозных случаев оспы обезьян в России характерно для зимнего периода, когда в атмосфере наблюдается недостаток ультрафиолета – природного дезинфектанта, рассказал академик РАН Геннадий Онищенко, передает РИА «Новости».
По его словам, в это время люди чаще находятся в закрытых помещениях, что способствует воздушно-капельному механизму передачи вируса.
Ранее в Петербурге выявили два лабораторно подтвержденных случая оспы обезьян у граждан, вернувшихся из Таиланда. Заболевшие госпитализированы, их состояние врачи оценивают как удовлетворительное, угрозы для жизни нет. В начале февраля три пациента с тем же диагнозом поступили в больницу в Домодедово, одного из них уже выписали.
Онищенко отметил, что заразиться вирусом можно в местах его естественного распространения – в западной, экваториальной и южной частях Африки. Он добавил, что вирус мутирует, но пока не приобрел способности легко распространяться от человека к человеку воздушно-капельным путем. Сейчас заболевание распространяется главным образом при тесном контакте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в минувшие выходные число заболевших оспой обезьян в Домодедово достигло трех человек.
Ранее заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал о возможных путях заражения оспой обезьян в Подмосковье.