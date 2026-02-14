Число заболевших оспой обезьян в Домодедово достигло трех человек

Наследники кубинской революции за годы санкций научились жить в условиях перебоев с электричеством, нехватки бензина, даже дефицита продуктов и лекарств, но вот бороться со своим географическим положением они не в силах.2 комментария
В Домодедово подтвердили три случая заражения оспой обезьян
В Домодедово на лечении остаются трое пациентов с подтвержденной оспой обезьян, при этом состояние всех заболевших оценивается как удовлетворительное, сообщили в медучреждении.
Число пациентов с подтвержденной оспой обезьян в Домодедово увеличилось до трёх, передает Telegram-канал Домодедовской больницы.
В медучреждении уточнили, что все заболевшие проходят лечение в стационаре.
Состояние пациентов врачи оценивают как удовлетворительное, они получают необходимую терапию по установленному плану. Роспотребнадзор регулярно проводит мониторинг биоматериала для контроля за динамикой заболевания.
После завершения курса лечения и карантина всех троих пациентов планируют выписать домой.
Напомним, 2 февраля сообщалось, что в Домодедовскую больницу поступил второй пациент с оспой обезьян.
Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал о возможных путях заражения оспой обезьян в Подмосковье.
Специалисты назвали вероятный путь завоза инфекции в Россию.