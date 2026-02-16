Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка её обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.0 комментариев
Немецкий ледокол Neuwerk сломался при расчистке льда для танкера с СПГ
Немецкий ледокол Neuwerk сломался при попытке расчистить лед для прохода в порт Мукран на острове Рюген для танкера Minerva Amorgos, перевозящего СПГ, сообщает телерадиокомпания NDR со ссылкой на управление водными путями и судоходством ФРГ (WSA).
Немецкий ледокол Neuwerk вышел из строя во время попытки расчистить судоходный канал для танкера Minerva Amorgos, перевозящего сжиженный природный газ, передает РИА «Новости» со ссылкой на телерадиокомпанию NDR и управление водными путями и судоходством ФРГ (WSA).
В материале уточняется, что ледокол должен был обеспечить проход к терминалу СПГ в порту Мукран на острове Рюген. Однако после выхода в море Neuwerk был вынужден вернуться в порт из-за технической неисправности, и судно выведено из эксплуатации. Этот сбой еще больше задержал прибытие танкера Minerva Amorgos, который уже около недели стоит в свободной ото льда зоне Балтийского моря у берегов Рюгена.
WSA пока не раскрывает подробностей о характере поломки и сроках ремонта Neuwerk. В воскресенье судно направилось в порт Росток для дальнейших работ, отмечает NDR. Сейчас борьба со льдами ведется с помощью буксира VB Bremen Fighter.
Кроме того, полковник в отставке и военный эксперт Ральф Тиле заявил телеканалу NTV, что на данный момент Россия сохраняет существенное преимущество перед Европой и США по числу ледоколов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия установила рекорд по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Европу.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о планах обойти запрет Евросоюза на закупку российского газа.
Необычно сильные морозы привели к резкому росту цен на газ на рынках ЕС и США.