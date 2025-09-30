Недавние договоренности Саудовской Аравии и Пакистана о создании оборонного союза повлекли спекуляции о том, что не за горами «исламское НАТО» и что «ядерный зонтик» Пакистана распространится на арабские монархии. Подобные прогнозы, мягко говоря, преждевременны.0 комментариев
Бывший вице-губернатор Свердловской области Чемезов арестован
Бывший вице-губернатор Свердловской области арестован до 15 ноября
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил экс-замгубернатора Олега Чемезова в СИЗО по делу о мошенничестве.
Чемезов арестован по уголовному делу о мошенничестве, передает ТАСС. Заседание прошло в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга.
Судья сообщила: «Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Чемезова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 18 суток, то есть по 15 ноября 2025 года».
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер освободил Олега Чемезова от должности вице-губернатора.
В Екатеринбурге Олега Чемезова задержали по делу о мошенничестве. После ухудшения здоровья во время допроса Чемезов был госпитализирован. Бывшему вице-губернатору предъявили обвинение в мошенничестве организованной группой в особо крупном размере.