Бывшему свердловскому вице-губернатору предъявили обвинение в мошенничестве
Бывшему свердловскому вице-губернатору Чемезову предъявили обвинение в мошенничестве
Бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову предъявлено обвинение в мошенничестве организованной группой по особо крупному размеру, сумма ущерба превышает один миллион рублей, сообщили в адвокатской группе Lawguard, где работает один из его адвокатов.
Обвинение бывшему вице-губернатору Свердловской области Олегу Чемезову предъявлено по ч. 4 ст. 159 УК РФ, сообщает ТАСС.
По данным адвокатской группы Lawguard, сумма ущерба, которая вменяется Чемезову, превышает 1 млн рублей.
Представитель Lawguard заявила: «[Ему вменяют] свыше миллиона рублей». Она подчеркнула, что сумма ущерба пока не уточнена, расследование продолжается.
Чемезова задержали после допроса, который прошел утром 29 сентября. Сам бывший вице-губернатор свою вину не признает, отмечают адвокаты.
Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший вице-губернатор Свердловской области Чемезов был задержан. После допроса Чемезов попал в больницу.