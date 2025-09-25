Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.6 комментариев
Паслер уволил вице-губернатора Свердловской области Чемезова
Губернатор Свердловской области Денис Паслер освободил Олега Чемезова от должности вице-губернатора, сообщили в департаменте информационной политики региона.
Указ об увольнении Чемезова подписал губернатор Денис Паслер 25 сентября 2025 года. В департаменте информационной политики региона подтвердили факт освобождения Чемезова от занимаемой должности, передает ТАСС.
Чемезов лишился своей должности на фоне судебного разбирательства по делу вокруг энергетической компании «Облкоммунэнерго»
Ранее Генпрокуратура России подала иск с требованием обратить в доход государства компанию «Облкоммунэнерго» в Свердловской области. По представленным данным, фактическими владельцами компании считаются Артем Биков и Алексей Бобров. Олег Чемезов был заявлен ответчиком по этому делу, а его бывшая супруга Ирина Чемезова фигурирует как третье лицо.
Олег Чемезов ранее информировал журналистов о наложении ареста на его банковские счета вследствие судебного иска.
Ранее руководителей дочерней компании «Облкоммунэнерго» Носкова и Боликова обвинили в мошенничестве.
Владелец «Облкоммунэнерго» Алексей Бобров был задержан по делу о мошенничестве.
Ответчиками по иску также назвали бывших свердловских министров Алексея Пьянкова, Николая Смирнова и вице-губернатора Олега Чемезова, чьи действия, по мнению прокуратуры, привели к передаче контроля над активами и установлению невыгодных тарифов для населения.