Необходим сильный бундесвер для эффективного сдерживания и обороны, говорит германский канцлер Мерц. Так мы все это проходили. Ну, не мы, конечно, а наши деды-отцы. Хотя все мы, русские люди разных поколений, не понимаем одного – почему немцам вообще после того, что они натворили, позволили снова брать в руки оружие.5 комментариев
Владельца «Облкоммунэнерго» Боброва задержали
Задержан владелец «Облкоммунэнерго» Алексей Бобров, сообщил во вторник во второй половине дня источник, знакомый с ситуацией.
Обыски проводились по местам жительства и офисов бенефициаров АО «Облкоммунэнерго», АО «ОТСК», Боброва доставили в Екатеринбург, сказал собеседник ТАСС.
Бобров задержан по ст. 91 УПК РФ. Также задержана Татьяна Черных, указал источник.
Ранее источник сообщал, что по делу о хищениях в рамках концессионных соглашений задержали и.о. главы «Объединенной теплоснабжающей компании» (дочка «Облкоммунэнерго») Артема Носкова и экс-руководителя компании Антона Боликова.
До этого Генпрокуратура потребовала через суд изъять у бывшего советника Чубайса Артема Бикова и его компаньона Алексея Боброва крупную энергетическую компанию Свердловской области «Облкоммунэнерго».