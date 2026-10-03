Задачи, которые должна решать Россия в экономике и вопросах развития общества, не являются уникальными. Ими в той или иной мере озабочен весь мир. Это одновременно хорошая и плохая новость.0 комментариев
Аэропорт Внуково вернулся в штатный режим работы
Представитель Росавиации сообщил, что аэропорт Внуково вернулся в штатный режим работы после ограничений, вводимых для безопасности пассажиров и экипажей.
«Аэропорт Внуково: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.
В ночь на субботу Росавиация сообщала о том, что аэропорт Внуково стал обслуживать рейсы в режиме согласования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в течение пятницы уничтожили 209 украинских БПЛА над регионами страны, при этом за ночь над Россией сбили 646 дронов ВСУ.