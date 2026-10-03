Аэропорт Внуково вернулся в штатный режим работы

Пакистан предложил России восстановить металлургический комбинат в Карачи

В Пакистане решили восстановить металлургический комбинат при поддержке России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Власти Пакистана надеются возобновить работу предприятия Pakistan Steel Mills в Карачи при участии Москвы, передает РИА «Новости». «Премьер-министр Шехбаз Шариф четко обозначил необходимость обратиться к российским партнерам с просьбой изучить этот проект и рассмотреть возможности внедрения новых технологий. Мы хотим возродить комбинат, вернуть ему былую мощь и вывести его на максимальный потенциал», – заявил Легари.

Министр напомнил, что комбинат возвели в 1970-е годы при активной поддержке СССР. Он сыграл важную роль в развитии пакистанской экономики, обеспечив создание рабочих мест и внедрение новых технологий.

По словам Легари, предварительную оценку проекта уже провели, осталось завершить технические, финансовые и экологические исследования. Ожидается, что к концу этого или началу следующего года стороны смогут перейти к заключению соглашений.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре посол Исламабада анонсировал визит пакистанского премьер-министра в Россию до конца года.

Ранее Москва и Исламабад решили подписать соглашение об упрощении визового режима. До этого президент Владимир Путин заявил о прогрессе в отношениях двух стран.