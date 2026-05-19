Малков сообщил об уничтожении трех дронов над Рязанской областью

Tекст: Дмитрий Зубарев

Системы ПВО ликвидировали три украинских дрона в небе над Рязанской областью, передает канал губернатора Павла Малкова на платформе Max. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений на земле не зафиксировано.

«Сегодня ночью над территорией Рязанской области сбиты три БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и серьёзных повреждений нет», – сообщил глава региона.

Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее власти ввели режим чрезвычайной ситуации в Рязани.

Жертвами атаки беспилотников на город стали несколько человек.

В начале месяца силы противовоздушной обороны сбили шесть дронов над территорией региона.