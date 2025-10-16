Tекст: Дмитрий Зубарев

Турницкий, взятый в плен российскими бойцами, поделился подробностями своей мобилизации, передает РИА «Новости».

Он рассказал, что сотрудники военкомата задержали его по пути в магазин, когда он направлялся за чипсами, и принудительно отправили в армию, несмотря на инвалидность второй группы и почти полную потерю зрения.

Турницкий отметил: «У меня плохое зрение. Я ничего не вижу. На ВАК в военкомате выяснилось, что один глаз видит на 8%, второй – на 15%. Но я не проходил полноценную медкомиссию. Только с глазами к врачу зашел. Это они (сотрудники военкомата) за меня прошли всю комиссию».

Пленный рассказал, что был уверен в своей негодности к службе из-за возраста и инвалидности, но сотрудники военкомата оформили документы за него. Он оказался на передовой без соответствующего медицинского обследования.

Турницкий также описал тяжелые условия жизни на Украине, отметив резкий рост цен на продукты. По его словам, даже маленькая буханка хлеба стоит 22 гривны, что в пересчете составляет около 40 рублей.

