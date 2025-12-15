Трамп не может игнорировать возможную реакцию России и Китая, которая обязательно будет, учитывая их интересы в Венесуэле и вложенные в нее суммы. Разумеется, ни Москва, ни Пекин не будут воевать за Венесуэлу напрямую, но ведь и в Корее, и во Вьетнаме напрямую не воевали.0 комментариев
Десантник «Грант» в одиночку взял опорный пункт ВСУ
Десантник с позывным «Грант» проявил героизм, самостоятельно взяв украинский опорный пункт после ранения товарища в Геническом районе, рассказал его сослуживец с позывным «Филин».
Десантник с позывным «Грант» из 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ группировки «Днепр» в одиночку захватил опорный пункт ВСУ, передает РИА «Новости». Об этом сообщил его сослуживец с позывным «Филин».
По словам «Филина», он не ожидал от молодого бойца такого героизма: «Молодой парнишка, позывной «Грант». Обычный на первый взгляд... А он себя проявил вообще, как будто бывалый», – поделился он своим впечатлением о первом знакомстве.
Во время выполнения задачи по захвату небольшого опорного пункта один из бойцов был ранен и его эвакуировали. «Грант» принял решение продолжить операцию самостоятельно, не отступая вместе с группой.
Десантник подошел к цели, открыл огонь, обстрелял позицию из гранат и в итоге захватил опорный пункт ВСУ. Его соперниками были три-четыре украинских военнослужащих, и, как отметил «Филин», все были поражены, что столь молодой солдат смог совершить этот поступок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военные возле Гуляйполя в Запорожской области сдаются в плен бойцам ВС России, опасаясь заградотрядов, которые открывают огонь по своим при попытке покинуть позиции.
Российские подразделения ВДВ ведут успешные штурмовые действия, выбивая противника из опорных пунктов.