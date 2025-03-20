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    Отказавшись от прямых поставок российского газа, Евросоюз попал в другую зависимость – на этот раз от Америки. Но, вытеснив Россию и взяв под контроль газовый рынок Европы, США положили в рот кусок, который не смогли проглотить.

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    Илья Ухов Илья Ухов У мигрантофилии в России видны зарубежные корни

    Доклад Human Rights Watch о положении центральноазиатских мигрантов оказался созвучен с риторикой сторонников «многонационального» растворения России в иноплеменном окружении.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем нам Великий Пост

    Крещение, как рождение и смерть, может быть только однократным. Но вот осознание того, что оно означает, возрастание в вере – это процесс, который продолжается всю жизнь. Великий Пост – это время, когда мы возвращаемся к началу, к основаниям нашей веры, к тому, что задает неизменные ориентиры.

    4 комментария
    20 марта 2025, 08:53 • Новости дня

    Саратов и Энгельс пережили самую мощную атаку беспилотников за время СВО

    Бусаргин: Саратов и Энгельс пережили самую мощную атаку беспилотников за время СВО

    Саратов и Энгельс пережили самую мощную атаку беспилотников за время СВО
    @ Филипп Кочетков/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В ночь на 20 марта Саратов и Энгельс испытали самую масштабную атаку беспилотников, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

    В своем Telegram-канале он сообщил о беспрецедентной атаке беспилотников на Саратов и Энгельс. По его словам, работники всех экстренных служб и профильных ведомств находятся на месте и работают в усиленном режиме.

    Городские администрации совместно с профильными ведомствами фиксируют повреждения гражданских объектов. Они принимают все необходимые меры для ликвидации последствий. Губернатор отметил, что силы направлены на восстановление и защиту населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники атаковали Саратовскую, Воронежскую и Ростовскую области. В городской клинической больнице № 1 города Энгельса выбиты окна. Занятия в школах Энгельса пройдут в дистанционном режиме.

    19 марта 2025, 14:34 • Новости дня
    Путин заявил о скором завершении разгрома ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании коллегии Генпрокуратуры сообщил о том, что российские войска провели ряд стремительных и дерзких операций в Курской области.

    Он подчеркнул, что Вооруженные силы России завершают разгром группировки войск противника в этом регионе, передает ТАСС.

    Путин отметил, что «наши войска недавно провели ряд стремительных, достаточно дерзких, эффективных операций и завершают разгром группировки войск противника».

    Ранее Министерство обороны России представило кадры с оставленными укрепленными позициями ВСУ в Курской области, где были обнаружены иностранные боеприпасы и сгоревшая техника НАТО.

    Накануне Путин подтвердил американскому лидеру Дональду Трампу, что окруженные в Курской области украинские военные получат гарантии жизни и достойного обращения при сдаче в плен.

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    19 марта 2025, 13:49 • Новости дня
    Песков: Уничтожение Россией своих дронов говорит о соблюдении договоренностей
    Песков: Уничтожение Россией своих дронов говорит о соблюдении договоренностей
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Россия, сбив свои беспилотники, которые целились на украинскую инфраструктуру, продемонстрировала, что соблюдает договоренности между российским и американским президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «После того как была проявлена политическая воля двух президентов в плане взаимного прекращения огня по объектам энергетической инфраструктуры, Путиным незамедлительно были даны соответствующие команды Министерству обороны, которые также были незамедлительно исполнены», – цитирует Пескова ТАСС.

    Представитель Кремля указал, что беспилотники выстраивались в боевой порядок.

    Ранее Минобороны России сообщило, что ЗРПК «Панцирь» и самолет ВКС России уничтожили семь российских дронов, нацеленных на объекты инфраструктуры Украины в Николаевской области. Эти объекты имели отношение к украинскому ВПК.

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    18 марта 2025, 13:20 • Видео
    Орбан против Зеленского. Чья возьмет?

    Евросоюз не смог согласовать пакет помощи Украине на 40 млрд евро, прежде всего, из-за сопротивления Венгрии. Кроме того, венгры отказываются обсуждать дальнейшее вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнить одно условие. Чего добивается венгерский премьер Виктор Орбан?

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    19 марта 2025, 19:57 • Новости дня
    Спецназ Британии привели в повышенную готовность для отправки на Украину
    Спецназ Британии привели в повышенную готовность для отправки на Украину
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Силы специального назначения Британии подготовлены к возможному отправлению на Украину в составе миротворческого контингента для урегулирования конфликта, сообщили СМИ.

    Как пишет i (входит в медиагруппу Daily Mail and General Trust) со ссылкой на источники, силы специального назначения Великобритании были приведены в состояние повышенной готовности на случай вероятной отправки на Украину. Это решение связано с рассмотрением рядом европейских стран возможности размещения миротворческого контингента после урегулирования конфликта, передает ТАСС.

    Источники отметили, что на прошлой неделе британские военные планировщики уже разослали директивы о необходимости подготовки к возможному дислоцированию на Украину. Это включает в себя проверку исправности боевой техники.

    Ранее на встрече в Лондоне премьер-министры Великобритании и Канады заявили о необходимости усилить позиции Украины перед будущими переговорами об условиях мирного урегулирования конфликта, подчеркнув важность коллективных усилий союзников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что отправка миротворцев НАТО на Украину будет приравнена к началу войны, о чем Россия неоднократно предупреждала западные страны.

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил готовность отправить тысячи британских военнослужащих на долгосрочную миссию на Украину для поддержания мирного соглашения.

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    19 марта 2025, 13:01 • Новости дня
    Минобороны заявило о попытке Украины сорвать мирные инициативы Трампа

    Минобороны назвало атаку на нефтебазу в станице Кавказская провокацией Украины против мирных инициатив Трампа

    Минобороны заявило о попытке Украины сорвать мирные инициативы Трампа
    @ Кадр видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украина после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа нанесла удар дронами по нефтебазе в Краснодарском крае, это была попытка срыва мирного переговорного процесса, сообщило российское Минобороны.

    Объект, на который произошло нападение, обеспечивает поставки нефти с ж/д цистерн в трубопроводную систему международной нефтетранспортной компании Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Удар производился с помощью трех беспилотников самолетного типа ночью 19 марта, через несколько часов после завершения российско-американских переговоров на высшем уровне.

    После удара на объекте произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью, начался пожар на площади 1700 квадратных метров.

    «Совершенно понятно, что речь идет об очередной специально подготовленной киевским режимом провокации, направленной на срыв мирных инициатив президента США», – говорится в сообщении.

    Министерство указало, что в момент поступления приказа президента о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре Украины в воздухе находилось семь российских ударных беспилотников, нацеленных на объекты украинской инфраструктуры в Николаевской области.

    Российским средствам ПВО было приказано обезвредить беспилотные летательные аппараты, шесть из них сбил ЗРПК «Панцирь», один – дежурный истребитель ВКС России.

    Напомним, ночью в станице Кавказской Кавказского района на Кубани отразили атаку украинских дронов, из-за падения обломков БПЛА начался пожар на нефтебазе.

    До этого произошел разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, они договорились о временном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре на Украине на 30 дней.

    17 февраля насосная станция Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) на Кубани также подверглась атаке украинских дронов, ее пришлось вывести из эксплуатации. Президент России отмечал, что поступавшая этому трубопроводу нефть принадлежит иностранным компаниям.

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    19 марта 2025, 11:00 • Новости дня
    Отражены две новые попытки прорыва ВСУ в Белгородское приграничье
    Отражены две новые попытки прорыва ВСУ в Белгородское приграничье
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    За ночь ВСУ предприняли две безуспешные попытки проникнуть в Белгородскую область через Краснояружский район, применив бронетехнику и пехотные штурмовые группы.

    По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской весны», ВСУ предприняли две попытки прорыва в направлении Демидовки, стремясь прорвать границу в районе Белгородской области.

    В ход шла техника, квадроциклы и пехотные штурмовые группы. Однако попытка была пресечена огнем российских войск.

    В утренние часы ВСУ направили дополнительные силы из Сумской области. Разведка своевременно выявила движение противника и скорректировала артиллерийский огонь. В результате совместных действий с операторами ударных дронов были уничтожены несколько танков, БМП и пять квадроциклов.

    Позже на кадрах с беспилотников была зафиксирована новая попытка штурма со стороны Марьино Сумской области.

    Бронегруппа ВСУ попыталась прорваться в том же месте, где ранее уже была уничтожена аналогичная группа. Высадившийся десант разделился, но не смог избежать огня российской артиллерии и дронов, которые уничтожили около 30 военнослужащих.

    Всего за последние двое суток противник восемь раз пытался прорваться на данном направлении. Российские летчики, ракетчики и операторы барражирующих боеприпасов также нанесли удары по резервам противника, что привело к значительным потерям со стороны врага.

    Накануне губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что обстановка в Краснояружском районе Белгородской области остается сложной, но противника на территории нет.

    Ранее военкоры сообщали, что в результате отражения атаки ВСУ у границы Белгородской области во вторник утром уничтожены танк, БМП и ББМ, ситуация контролируется российскими войсками.

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    20 марта 2025, 06:13 • Новости дня
    Беспилотники атаковали Саратовскую, Воронежскую и Ростовскую области
    Беспилотники атаковали Саратовскую, Воронежскую и Ростовскую области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Саратовской области в результате атаки БПЛА пострадала женщина, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении 40 БПЛА. Также дроны атаковали Ростовскую область.

    Бусаргин сообщил в Telegram, что в Энгельсской городской клинической больнице № 1 выбиты окна. Занятия в школах Энгельса пройдут в дистанционном режиме.

    Кроме того, как сообщил глава Саратовской области, поврежден частный дом в районе Соколовой горы.

    Гусев сообщил в Telegram, что силами ПВО и средствами РЭБ нейтрализовано около 40 беспилотников в трех районах и двух городских округах, в том числе в Воронеже. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

    Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в Telegram, что отражена атака БПЛА в Тарасовском и Миллеровском районах. «Пострадавших и разрушений на земле нет», – говорится в сообщении.

    Напомним, в ночь на среду российские силы ПВО перехватили и уничтожили 57 украинских беспилотников, включая 35 аппаратов над Курской областью.

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    19 марта 2025, 14:02 • Новости дня
    Кремль заявил о важности и чувствительности вопроса о прекращении военных поставок Украине
    Кремль заявил о важности и чувствительности вопроса о прекращении военных поставок Украине
    @ EPA/TACC

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона не оставит переговоров с американской стороной о прекращении поставок оружия киевскому режиму, но диалог не будет вестись в публичной плоскости, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Тема продолжения военных поставок Киеву очень важная, она действительно затрагивалась вчера [в ходе разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа]. И вместе со всеми упомянутыми вами аспектами она будет стоять высоко в повестке дня любых контактов, которые на этот счет будут проводиться», – цитирует Пескова ТАСС.

    Это чувствительная тема, вряд ли ее нужно публично обсуждать, отметил Песков. Москва не планирует выносить разговор об этом в публичную плоскость.

    Во вторник вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США. Спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф заявил, что оба политика работают вместе ради блага человечества.

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    19 марта 2025, 10:06 • Новости дня
    Британия и ЕС намерены ускорить поставки оружия Украине перед возможным перемирием

    Bloomberg: Британия и ЕС намерены ускорить поставки оружия Украине перед возможным перемирием

    Британия и ЕС намерены ускорить поставки оружия Украине перед возможным перемирием
    @ Ukraine Military TV/EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    Британия и ЕС ведут переговоры о срочном увеличении поставок оружия Украине накануне возможного полного прекращения огня, стремясь укрепить ее позиции перед будущими переговорами о мире.

    Британия и Европейский союз обсуждают возможность ускорения поставок оружия Украине перед возможным полным прекращением огня, передает Bloomberg.

    Министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми заявил, что это обсуждалось на встрече с верховным представителем ЕС по иностранным делам, а также на встрече министров иностранных дел стран «Большой семерки» в Канаде.

    Лэмми подчеркнул важность укрепления Украины в военном и экономическом плане, отметив, что мир может быть достигнут только через силу.

    В свете новых договоренностей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа глава МИД Британии призвал Москву к безусловному прекращению огня.

    Напомним, во вторник вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США. Путин поддержал идею о прекращении ударов по объектам энергетики на 30 дней.

    Москва отмечает улучшение отношений с США и попытки Вашингтона восстановить дипломатические контакты, деэскалировать ситуацию в связи с украинским кризисом.

    Как отметил спецпосланник президента США Стив Уиткофф, детали соглашения о прекращении огня на Украине будут обсуждаться представителями России и США в воскресенье в Джидде.

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    19 марта 2025, 16:46 • Новости дня
    Россия и Украина провели обмен пленными

    Россия вернула 175 военных из плена на Украине

    Россия и Украина провели обмен пленными
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В среду в результате переговорного процесса между Россией и Украиной удалось освободить 175 российских военнослужащих, сообщило Минобороны России.

    Взамен Россия передала 175 военнопленных ВСУ, а также, в качестве жеста доброй воли, 22 тяжелораненых украинских военных, нуждающихся в срочной медицинской помощи, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    В настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками. Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России.

    Посредническую роль в переговорах и возвращении российских военнослужащих из плена сыграли Объединенные Арабские Эмираты, добавили в ведомстве.

    Накануне президент России Владимир Путин в телефонном разговоре проинформировал американского лидера Дональда Трампа о запланированном на 19 марта обмене пленными между Россией и Украиной, включающем по 175 человек с каждой стороны.

    В январе Россия и Украина провели обмен военнопленными, в результате которого 25 военнослужащих вернулись в Россию и на Украину с каждой стороны.

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    19 марта 2025, 21:33 • Новости дня
    Москва выразила протест Молдавии из-за блокады посольства в Кишиневе
    Москва выразила протест Молдавии из-за блокады посольства в Кишиневе
    @ Belkin Aleksey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство иностранных дел России выразило решительный протест послу Молдавии Лилиану Дарию в связи с блокадой российского посольства в Кишиневе.

    По данным дипломатического ведомства, молдавские силовики заблокировали территорию посольства на несколько часов, ссылаясь на сообщения о минировании, передает ТАСС.

    МИД России отметил, что молдавская сторона допустила серьезное нарушение международных обязательств, отраженных в Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года. Согласно этой конвенции, государство пребывания обязано обеспечивать выполнение функций представительства.

    После заявления протеста блокада была снята. В российском министерстве выразили надежду, что Молдавия в дальнейшем будет строго следовать положениям Венской конвенции.

    Ранее полиция Молдавии начала проверку сообщений о якобы бомбе в посольстве России.

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    19 марта 2025, 14:32 • Новости дня
    Кремль назвал удары ВСУ по Кубани саботажем договоренностей

    Песков заявил о саботаже договоренностей из-за ударов ВСУ по энергообъектам на Кубани

    Кремль назвал удары ВСУ по Кубани саботажем договоренностей
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удары украинских военных по энергетической инфраструктуре на Кубани саботажем договоренностей между Россией и США.

    По его словам, атаки Вооруженных сил Украины на энергообъекты в России, в частности на Кубани, рассматриваются Кремлем как саботаж достигнутых ранее договоренностей, передает ТАСС. Песков заявил, что такие действия идут вразрез с усилиями, предпринятыми президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом для стабилизации ситуации.

    Песков подчеркнул, что информация о команде президента России прекратить удары по объектам энергетики Украины на 30-дневный срок была широко доступна на момент начала атак. Тем не менее киевский режим, по его словам, не предпринял никаких шагов для отмены своих действий, что, по мнению представителя Кремля, является нарушением достигнутых договоренностей.

    Кроме того, Песков отметил, что других команд, кроме прекращения огня по энергоинфраструктуре, от российского лидера не исходило, вопреки провокациям Киева. Пресс-секретарь подтвердил, что Россия сохраняет паузу в ударах по энергетическим объектам в качестве жеста доброй воли, несмотря на провокационные действия со стороны ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России заявило, что украинские власти предприняли попытку сорвать мирные инициативы Дональда Трампа.

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    20 марта 2025, 03:43 • Новости дня
    Минэнерго США заявило о готовности взять в управление АЭС Украины
    Минэнерго США заявило о готовности взять в управление АЭС Украины
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США готовы управлять украинскими АЭС, никаких проблем не возникнет, если такое решение будет принято, заявил глава минэнерго США Крис Райт.

    Райт заявил, что американская сторона обладает значительным техническим опытом для управления такими объектами. Поэтому, если передача управления АЭС на Украине США будет способствовать урегулированию конфликта, США готовы взять на себя эту ответственность, сказал он.

    «Никаких проблем. Мы можем это делать», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Кроме того, Райт заверил, что в случае передачи управления станциями Вашингтону не потребуется отправка американских военных на Украину.

    Он отметил, что вашингтонская администрация пока не обсуждает вопрос о возможности передачи украинских АЭС США, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон и Киев обсудили возможность передачи украинских атомных электростанций под управление США. В переговорах с Россией США обсуждали Запорожскую АЭС, которая сейчас расположена на территории России, но основные потребители ее электроэнергии находятся за Днепром.

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    19 марта 2025, 15:07 • Новости дня
    Генпрокурор озвучил сумму потерь россиян от телефонных мошенников

    Генпрокурор Краснов сообщил об ущербе россиян от телефонных мошенников в 200 млрд рублей

    Генпрокурор озвучил сумму потерь россиян от телефонных мошенников
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что ущерб от действий телефонных мошенников составил почти 200 млрд рублей.

    Краснов на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры сообщил, что ущерб от дистанционных хищений достиг почти 200 млрд рублей, передает ТАСС.

    По его словам, из общей суммы возмещена лишь незначительная часть. Краснов отметил, что действия мошенников нередко оставляют граждан без средств к существованию.

    Он подчеркнул, что такая ситуация является очевидной претензией потерпевших к правоохранительным органам и одновременно представляет собой вызов всему обществу со стороны преступников.

    Ранее Банк России сообщил о новом функционале для пострадавших от мошенников. МВД предупреждало о мошенничестве с пересчетом квартплаты для пенсионеров.

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    19 марта 2025, 23:49 • Новости дня
    Самолет с возвращенными из украинского плена военными приземлился в Подмосковье
    Самолет с возвращенными из украинского плена военными приземлился в Подмосковье
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    На военном аэродроме Чкаловский в Подмосковье приземлился самолет со 175 российскими военными, возвращенными из украинского плена, сообщают СМИ.

    Кадры возвращения российских военных показал телеканал «Россия-24». Российские военнослужащие, освобожденные из плена, будут проходить лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Министерства обороны, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду в результате переговорного процесса между Россией и Украиной удалось освободить 175 российских военнослужащих. Россия также передала Киеву 175 военнопленных ВСУ и, в качестве жеста доброй воли, еще 22 тяжелораненых украинских военных. Накануне президент России Владимир Путин сообщил о запланированном на 19 марта обмене пленными между Россией и Украиной.

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    19 марта 2025, 13:38 • Новости дня
    ВСУ потеряли на Белгородском направлении свыше 70 военных и три танка
    ВСУ потеряли на Белгородском направлении свыше 70 военных и три танка
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние сутки на Белгородском направлении потеряла свыше 70 человек и значительное количество техники, сообщило Министерство обороны России в среду.

    Группировка «Север» на Белгородском направлении нанесла удары по формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Марьино, Петрушевка и Угроеды в Сумской области, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    ВСУ потеряли более 70 военнослужащих, три танка, две БМП и значительное количество другой техники, включая 11 боевых бронированных машин и четыре артиллерийских орудия.

    Группировка войск «Запад» поразила украинские силы в Харьковской области и ДНР, в зоне ее ответственности украинские потери составили более 250 военнослужащих и три БТРа.

    В зоне ответственности Южной группировки войск ВСУ лишились до 270 военнослужащих, танка и 10 автомобилей.

    На направлениях действий группировок «Центр» и «Восток» украинская сторона потеряла значительное количество личного состава и техники, в том числе более 600 военнослужащих и десятки единиц техники.

    Ранее военкоры сообщали, что в результате отражения атаки ВСУ у границы Белгородской области во вторник утром уничтожены танк, БМП и ББМ.

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Орбан против Зеленского. Чья возьмет?

      Евросоюз не смог согласовать пакет помощи Украине на 40 млрд евро, прежде всего, из-за сопротивления Венгрии. Кроме того, венгры отказываются обсуждать дальнейшее вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнить одно условие. Чего добивается венгерский премьер Виктор Орбан?

    • Переговоры Путина и Трампа. Чего ждать?

      Во вторник президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп созвонятся, чтобы обсудить Украину и предложение Вашингтона о 30-дневном перемирии. Евросоюз, который раньше о перемирии даже слышать не хотел, требует от России сказать «да», хотя требовать чего-либо у России не может.

    • Китай проиграл США важную битву

      В противостоянии за контроль над стратегически важными Филиппинами США одержали важную победу над Китаем: в Гаагу выдан Родриго Дутерте, бывший президент и самый популярный политик страны. Он хотел сделать Филиппины союзником России и Китая, но американцы не могли упустить из рук столь важный актив.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

    • Зеленский соблазняет Трампа редкоземельными металлами

      Глава киевского режима Владимир Зеленский ведет двойственную и противоречивую политику относительно возможной сделки с США касательно разработки расположенных на Украине месторождений редкоземельных металлов. С одной стороны, он заявляет, что «открыт для предложений» касательно соответствующих американских инвестиций, а с другой – отказался подписать документ по разработке украинских месторождений, предложенный США.

    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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