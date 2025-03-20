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Саратов и Энгельс пережили самую мощную атаку беспилотников за время СВО
Бусаргин: Саратов и Энгельс пережили самую мощную атаку беспилотников за время СВО
В ночь на 20 марта Саратов и Энгельс испытали самую масштабную атаку беспилотников, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
В своем Telegram-канале он сообщил о беспрецедентной атаке беспилотников на Саратов и Энгельс. По его словам, работники всех экстренных служб и профильных ведомств находятся на месте и работают в усиленном режиме.
Городские администрации совместно с профильными ведомствами фиксируют повреждения гражданских объектов. Они принимают все необходимые меры для ликвидации последствий. Губернатор отметил, что силы направлены на восстановление и защиту населения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники атаковали Саратовскую, Воронежскую и Ростовскую области. В городской клинической больнице № 1 города Энгельса выбиты окна. Занятия в школах Энгельса пройдут в дистанционном режиме.