Бусаргин: Саратов и Энгельс пережили самую мощную атаку беспилотников за время СВО

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале он сообщил о беспрецедентной атаке беспилотников на Саратов и Энгельс. По его словам, работники всех экстренных служб и профильных ведомств находятся на месте и работают в усиленном режиме.

Городские администрации совместно с профильными ведомствами фиксируют повреждения гражданских объектов. Они принимают все необходимые меры для ликвидации последствий. Губернатор отметил, что силы направлены на восстановление и защиту населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, беспилотники атаковали Саратовскую, Воронежскую и Ростовскую области. В городской клинической больнице № 1 города Энгельса выбиты окна. Занятия в школах Энгельса пройдут в дистанционном режиме.