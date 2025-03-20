Беспилотники атаковали Саратовскую, Воронежскую и Ростовскую области

Tекст: Антон Антонов

Бусаргин сообщил в Telegram, что атаке подвергся город Энгельс. В Энгельсской городской клинической больнице № 1 выбиты окна. Поврежден частный дом в районе Соколовой горы. Занятия в школах Энгельса пройдут в дистанционном режиме.

Гусев сообщил в Telegram, что силами ПВО и средствами РЭБ нейтрализовано около 40 беспилотников в трех районах и двух городских округах, в том числе в Воронеже. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в Telegram, что отражена атака БПЛА в Тарасовском и Миллеровском районах. «Пострадавших и разрушений на земле нет», – говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на среду российские силы ПВО перехватили и уничтожили 57 украинских беспилотников, включая 35 аппаратов над Курской областью.