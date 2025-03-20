Доклад Human Rights Watch о положении центральноазиатских мигрантов оказался созвучен с риторикой сторонников «многонационального» растворения России в иноплеменном окружении.22 комментария
Беспилотники атаковали Саратовскую, Воронежскую и Ростовскую области
В Саратовской области в результате атаки БПЛА пострадала женщина, сообщил губернатор Роман Бусаргин. Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об уничтожении 40 БПЛА. Также дроны атаковали Ростовскую область.
Бусаргин сообщил в Telegram, что атаке подвергся город Энгельс. В Энгельсской городской клинической больнице № 1 выбиты окна. Поврежден частный дом в районе Соколовой горы. Занятия в школах Энгельса пройдут в дистанционном режиме.
Гусев сообщил в Telegram, что силами ПВО и средствами РЭБ нейтрализовано около 40 беспилотников в трех районах и двух городских округах, в том числе в Воронеже. По предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в Telegram, что отражена атака БПЛА в Тарасовском и Миллеровском районах. «Пострадавших и разрушений на земле нет», – говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на среду российские силы ПВО перехватили и уничтожили 57 украинских беспилотников, включая 35 аппаратов над Курской областью.