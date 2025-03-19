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    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Звонок Путина и Трампа прошел по российскому сценарию

    Киеву и Европе хороших новостей разговор Путина и Трампа не принес. Но должно пройти еще как минимум две переговорные фазы, прежде чем станет понятно, достижим успех либо всё обречено на провал.

    8 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У американской пропаганды нашлись пределы

    Смогут ли в США на поле военной пропаганды создать взамен неэффективных «Свободы» и «Голоса Америки» нечто более опасное и современное?

    3 комментария
    19 марта 2025, 07:56 • Новости дня

    Система ПВО за ночь уничтожила 57 украинских беспилотников

    Минобороны: Система ПВО за ночь уничтожила 57 украинских беспилотников

    Tекст: Александра Юдина

    Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 57 украинских беспилотников, включая 35 аппаратов над Курской областью, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что силы ПВО за прошедшую ночь успешно уничтожили и перехватили 57 украинских беспилотных летательных аппаратов.

    Из них 35 были сбиты над территорией Курской области, 13 – в Орловской области, семь – над акваторией Азовского моря, один – в Тульской области и еще один в Брянской области.

    Накануне Минобороны России сообщило об уничтожении 22 украинских беспилотников за ночь. В тот же период произошла атака ВСУ на Белгород с использованием дронов. После этого ПВО России сбили 46 украинских беспилотников за ночь.

    18 марта 2025, 10:17 • Новости дня
    NYT: Киев опасается передачи порта Одессы под контроль России

    New York Times: Киев опасается передачи порта Одессы под контроль России

    NYT: Киев опасается передачи порта Одессы под контроль России
    @ Архип Верещагин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    В Киеве выразили опасения, что США могут согласиться на передачу России контроля над портом в Одессе, что может повлиять на стратегические интересы Украины, пишет New York Times.

    По данным издания, в Киеве обеспокоены возможностью передачи контроля над важным портом в Одессе России, передает РИА «Новости».

    Это опасение основывается на заявлениях помощников Владимира Зеленского, которые считают, что президент США Дональд Трамп может согласиться с таким решением.

    По словам источников, приближенных к Зеленскому, подобный шаг может значительно повлиять на безопасность и экономическую ситуацию Украины. Они указывают, что контроль над одесским портом имеет стратегическое значение.

    В публикации также упоминается, что украинские власти опасаются усиления влияния Москвы на юге страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, австрийский полковник Маркус Райснер заявил украинским СМИ, что истощение ресурсов может привести к потере Львова Украиной.

    Напомним, администрация президента США изучает возможность признания Крыма частью России в рамках соглашения по мирному урегулированию украинского конфликта, сообщили СМИ.

    США обнародуют итоги телефонного разговора президента России Владимира Путина с Дональдом Трампом сразу после его завершения, сообщала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

    Коментарии (33)
    18 марта 2025, 12:30 • Новости дня
    Военный аналитик: ВСУ провели разведку боем в Белгородском приграничье

    Военный аналитик Рожин: ВСУ пытаются найти уязвимое место на границе в Белгородской области

    Военный аналитик: ВСУ провели разведку боем в Белгородском приграничье
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВСУ потерпели одно из крупнейших поражений в Курской области. На этом фоне происходит активизация противника на Белгородском направлении. Действия оппонентов – это попытка перебить негативную для Киева повестку в преддверии переговоров Дональда Трампа и Владимира Путина, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин.

    «ВСУ нанесли артиллерийские удары и произвели атаки дронами по Белгородской области. Кроме того, противник пытался "заскочить" в населенные пункты, находящиеся непосредственно у границы. Среди них – Демидовка и Графовка», – рассказал военный аналитик Борис Рожин.

    Происходящее он назвал «разведкой боем». «Пока не наблюдается ввода каких-то крупных частей, соединений украинской армии. Впрочем, противник активно использует технику, у него есть артиллерийская поддержка», – отметил собеседник.

    Вероятными целями противоборствующей стороны может быть «прощупать силы прикрытия госграницы, попытаться найти уязвимое место, чтобы нанести удар более крупными силами», считает аналитик. Рожин заметил, что активизация противника происходит на фоне предстоящего телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Переговоры лидеров России и США проходят в контексте одного из крупнейших поражений ВСУ в Курской области. Активность на Белгородском направлении – это попытка перебить негативную для Киева повестку», – допускает аналитик.

    Он не исключает, что задачей ВСУ может быть «заскочить в населенный пункт и занять его с целью пиара». «То есть речь идет о достаточно локальных действиях. Я думаю, к вечеру вторника станет понятно, продолжат ли ВСУ настаивать на атаках на этом участке или, потерпев неудачу, переключатся на поиск других уязвимых мест», – добавил собеседник.

    На этом фоне вопрос «буферизации» границы становится еще более актуальным, считает он. «Российские военные сейчас отражают атаку и наносят огневое поражение противнику. Но, пока не создана зона безопасности, стоит ожидать повторения подобных операций со стороны ВСУ», – акцентировал Рожин.

    Военкор Александр Коц, в свою очередь, объясняет активизацию противника желанием выиграть время. «Часто задавали вопрос, может ли противник пойти в наступление на других участках границы. Я всегда отвечал и сейчас уверен, что нет. Но провокации с целью раздергать наши ресурсы будет совершать обязательно», – отметил он.

    «Это сейчас ВСУ и демонстрируют. Через Красную Яругу они и раньше пытались соединиться со своим курским флангом, но получили люлей на Колотиловке. То же самое будет и сейчас. Им жизненно важно оттянуть время, чтобы построить эшелонированную оборону в Сумской области. И за это они платят жизнями украинских солдат в Белгородской и Курской областях», – написал военкор в своем Telegram-канале.

    По информации военкора Юрия Котенка, в ходе попытки прорваться на территорию Белгородской области противник потерял четыре бронемашины и до трех танков Т-72. «Потери в живой силе – порядка 20 боевиков», – отметил он в Telegram.

    Напомним, ВСУ во вторник около восьми утра попытались прорваться через российскую границу. По данным Telegram-канала «Операция Z: Военкоры русской весны», противник выдвинул бронегруппы из Сумской области к стыку Курской и Белгородской областей, разминировав с помощью инженерной машины разграждения небольшой участок в районе Прилесья – Графовки в Краснояружском районе.

    В ходе отражения украинского наката российские войска уничтожили танки, БМП и ББМ, пехота находится в лесополосах и пытается атаковать. «По скоплениям противника наносится огневое поражение, ситуация контролируемая», – говорится в сообщении. Позже военкоры сообщили, что противник понес существенные потери и был остановлен на подступах к госгранице, прорыва на территорию России не допущено.

    Как сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков, на дороге в районе Графовки служебный автобус подорвался на взрывном устройстве. Баротравмы получили две женщины и мужчина, попутным транспортом их доставили в Краснояружскую районную больницу, а затем отпустили домой для амбулаторного лечения.

    Помимо этого, ВСУ ударили более чем 130 беспилотниками по Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Красногвардейскому, Прохоровскому, Ракитянскому, Шебекинскому районам и Губкинскому округу. Большинство дронов было сбито ПВО.

    По Шебекинскому округу и Краснояружскому району ВСУ произвели артиллерийские обстрелы. В результате ранено три человека, урон получили школа, несколько частных домов, линии электропередачи, коммерческий транспорт.

    Гладков назвал обстановку сложной. «Все службы, в первую часть Министерство обороны, пограничные службы, "БАРС-Белгород", "Орлан", самооборона, глава района, заместитель губернатора, все находятся на рабочих местах, занимаемся обеспечением безопасности жителей», – сказал он.

    Коментарии (6)
    18 марта 2025, 13:20 • Видео
    Орбан против Зеленского. Чья возьмет?

    Евросоюз не смог согласовать пакет помощи Украине на 40 млрд евро, прежде всего, из-за сопротивления Венгрии. Кроме того, венгры отказываются обсуждать дальнейшее вступление Украины в ЕС, пока Киев не выполнить одно условие. Чего добивается венгерский премьер Виктор Орбан?

    Коментарии (0)
    18 марта 2025, 13:47 • Новости дня
    Кремль назвал время запланированного разговора Путина и Трампа
    Кремль назвал время запланированного разговора Путина и Трампа

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп намерены начать телефонные переговоры с 16:00 до 18:00 мск, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Это действительно будет с 16:00 до 18:00 по московскому времени, и действительно, как вы знаете, имело место определенное обсуждение <...> В Москве и в Стамбуле были переговоры, и ранее был телефонный разговор, первый телефонный разговор двух президентов. Поэтому определенное понимание есть, безусловно», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Он добавил, что длительность беседы зависит от самих политиков, они будут разговаривать столько, сколько посчитают нужным.

    Президенты обсудят нормализацию отношений России и США и украинское урегулирование.

    После беседы Кремль расскажет о ее итогах, но выступления Путина не ожидается, заключил Песков.

    Напомним, на 18 марта запланирован телефонный разговор президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа.

    Коментарии (4)
    19 марта 2025, 00:35 • Новости дня
    Захарова сравнила режим Зеленского с экскрементами после его слов «мы не компот»

    Захарова ответила на слова Зеленского «мы не салат и не компот»

    Захарова сравнила режим Зеленского с экскрементами после его слов «мы не компот»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Владимира Зеленского о том, что Украина – «не салат и не компот, чтобы быть в меню» у Москвы. Она указала, что киевский режим похож на то, во что превращается еда после процесса переваривания.

    Захарова отметила, что в данном случае Зеленский говорит правду. «Киевский режим – не салат или компот, а то, во что содержимое меню превращается после переваривания», – заявила Захарова в Telegram.

    Во вторник состоялись переговоры России и США на высшем уровне. Комментируя их, британский аналитик Майкл Кларк напомнил о дипломатической пословице: «Если вы не за столом, вы в меню». По его мнению, в данном случае «в меню» оказалась Украина. На его слова отреагировал Зеленский. Глава киевского режима с возмущением сказал, что Украина – «не салат и не компот», чтобы оказаться «в меню» у России.

    Зеленский и прежде на посту украинского лидера произносил фразы, которые позднее ему не раз с насмешкой припоминали. Так, еще в начале президентского срока он пытался убедить членов полка «Азов» (признан в России террористической организацией) сложить оружие. Получив отказ, он рассерженно заявил: «Я не лох».

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    18 марта 2025, 11:13 • Новости дня
    NYT: Путин и Трамп определят новые границы Европы
    NYT: Путин и Трамп определят новые границы Европы
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудят во вторник ключевые вопросы завершения войны на Украине, включая территориальные уступки, сообщила газета The New Times.

    Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин готовятся к важным переговорам, которые могут определить новые границы в Европе, сообщает The New York Times.

    Если судить по словам президента Трампа, то он и президент России Владимир Путин вот-вот переживут нечто похожее на Ялтинскую встречу 1945 года, когда мировые лидеры определяли сферы влияния в Европе. Президент США заявил, что его разговор с Путиным будет сфокусирован в том числе на том, какие земли и активы могут остаться за Россией в случае прекращения огня на Украине. Трамп отметил, что обсуждения будут касаться в том числе Запорожской АЭС, крупнейшего ядерного объекта в Европе.

    Трамп и его администрация подчеркивают, что переговоры с Россией являются прагматичными, при этом мало говорится о деталях соглашения. Специальный посланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф недавно провел встречу с Путиным в Москве, чтобы подготовиться к переговорам. Белый дом сообщает, что Россия, вероятнее всего, сохранит Крым и, возможно, большинство территорий, которые она контролирует сейчас.

    На фоне обсуждений Владимир Зеленский выражает обеспокоенность, что президент США может согласиться на уступки, которые позволят Путину получить «больше украинских территорий».

    Эксперты предполагают, что переговоры могут нести глобальные последствия. Профессор международной политики Моника Даффи Тофт отмечает, что текущая геополитическая ситуация напоминает конец Второй мировой войны, когда ведущие державы перекраивали карту мира.

    Она подчеркнула, что для Трампа и Путина расширение территорий играет ключевую роль в их стремлении сделать свои страны «великими». По ее словам, вопрос Китая также является важным аспектом в переговорах российского лидера и американского президента, поскольку итоги переговоров могут предвосхитить возможные действия Си Цзиньпина в отношении Тайваня.

    Напомним, во вторник ожидался телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

    В Киеве выразили опасения по поводу возможной передачи России контроля над портом в Одессе, что может повлиять на стратегические интересы Украины.

    В то же время, СМИ сообщали, что администрация президента США изучает возможность признания Крыма частью России в рамках мирного урегулирования украинского конфликта.

    В Кремле отметили, что новый разговор между Путиным и Трампом является значимым шагом в восстановлении двусторонних отношений.

    Эксперты спрогнозировали результаты этого разговора в контексте Украины.

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    18 марта 2025, 22:44 • Новости дня
    Трамп оценил разговор с Путиным

    Трамп заявил, что процесс урегулирования конфликта на Украине «теперь идет в полную силу»

    Трамп оценил разговор с Путиным
    @ Al Drago/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Процесс достижения мирного урегулирования на Украине «идет в полную силу», заявил президент США Дональд Трамп по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Президент США заявил в соцсети Truth Social, что разговор был «очень хорошим и продуктивным». Удалось договориться «о немедленном прекращении огня по всем объектам энергетики». Достигнуто «понимание» того, что будет вестись работа «над полным прекращением огня и в конечном счете над прекращением» конфликта на Украине. Трамп заявил, что конфликт не произошел бы, находись он у власти в США.

    Кроме того, обсуждались многие элементы мирного соглашения. По словам главы американского государства, и Путин, и руководитель киевского режима Владимир Зеленский стремятся к завершению конфликта. «Теперь этот процесс идет в полную силу, и мы, надеюсь, ради всего человечества, доведем дело до конца!» – говорится в сообщении.

    Напомним, Путин проинформировал американского президента о запланированном на 19 марта обмене пленными между Россией и Украиной, включающем по 175 человек с каждой стороны. Путин поддержал предложение США о временном прекращении ударов по энергетическим объектам на Украине сроком на 30 дней. При этом он указал на риски из-за недоговороспособности Киева, а также на необходимость прекращения военной помощи Украине. Путин подтвердил, что окруженные в Курской области украинские военные получат гарантии жизни и достойного обращения при сдаче в плен. Белый дом сообщил о начале переговоров России и США по Украине на Ближнем Востоке.

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    18 марта 2025, 13:22 • Новости дня
    Политолог объяснила использование ВСУ женщин-штурмовиков

    Политолог Шеслер: Власти Украины используют женщин-штурмовиков в идеологических целях

    Политолог объяснила использование ВСУ женщин-штурмовиков
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    В украинской армии создают женские подразделения по двум причинам. Первая – идеологическая: якобы даже «слабый пол» идет воевать. Вторая – заполнить ряды ВСУ на фоне роста числа дезертиров. При этом среди женщин есть одурманенные пропагандой, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее ВС России уничтожили женский десант ВСУ под Красноармейском (Покровском).

    «Женщин, которые служат в ВСУ, достаточно много. По данным минобороны Украины, речь идет о 70 тыс. украинок, из них порядка 5,5 тыс. находятся на передовой. Причем примерно 10 тыс. прошли в украинскую армию через добровольный набор, а это около 25% от всех обратившихся в центры рекрутинга», – привела данные политолог Лариса Шеслер.

    Мотивацию женщин она объясняет следующими факторами: «Во-первых, они могут быть одурманены пропагандой. Во-вторых, вероятно, хотят отомстить за близких. Наконец, в условиях огромной безработицы служба в ВСУ оказывается для некоторых выходом из ситуации, поскольку относительно неплохо оплачивается», – уточнила собеседница.

    По ее словам, подавляющее большинство из 70 тыс. занимает «бюрократические должности»: в частности, они ведут документацию. Тем не менее немалое количество служит снайперами – их замечали, например, в Авдеевке, а также штурмовиками, в том числе в группе «Скала» на Красноармейском направлении. В штурмовых отрядах можно встретить и женщин – бывших заключенных.

    «В украинскую армию идут преступницы, которые обвиняются в торговле наркотиками, в уголовных преступлениях, в насильственных действиях. Их сравнительно немного», – добавила Шеслер. По ее словам, женские подразделения создаются в ВСУ по двум причинам. Первая задача – идеологическая. «Украинское руководство пытается показать, что даже "слабый пол" идет воевать», – отметила эксперт.

    Вторая – заполнить ряды армии. «На Украине одна из проблем – это нехватка личного состава. В стране заведено, по разным оценкам, от 100 до 250 тыс. уголовных дел по дезертирству. Женщины-штурмовики, как считают киевские власти, могут решить локальные проблемы. Однако на деле – едва ли им это по силам», – заключила Шеслер.

    Ранее стало известно, что подразделение украинских женщин-военнослужащих из состава 425-го отдельного штурмового полка ВСУ «Скала» было ликвидировано в районе Красноармейска (Покровска). Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

    По данным собеседников издания, погибшие попали под удары российской артиллерии и дронов при попытке спешиться с техники. Вместе с женским штурмовым отрядом был уничтожен и экипаж, пытавшийся доставить их на позиции.

    Пленная из полка ВСУ «Скала» Галина Казымова рассказала, что количество личного состава женского штурмового подразделения, действующего на Красноармейском направлении, составляет порядка 100 человек. По ее словам, подготовка личного состава практически не проводилась, поскольку ответственные за обучение постоянно находились под действием наркотических веществ. Казымова – бывшая заключенная.

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    18 марта 2025, 20:37 • Новости дня
    Путин поддержал идею о прекращении ударов по объектам энергетики на 30 дней

    Путин поддержал идею Трампа о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней

    Путин поддержал идею о прекращении ударов по объектам энергетики на 30 дней
    @ Oleg Petrasiuk/Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поддержал предложение Дональда Трампа о временном прекращении ударов по энергетическим объектам на Украине сроком на 30 дней.

    В ходе беседы Трамп выдвинул предложение о взаимном отказе Москвы и Киева от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Путин поддержал предложение и дал соответствующее распоряжение российским военным, сообщили в Кремле, передает ТАСС.

    При этом российский президент отметил ряд существенных моментов, касающихся недоговороспособности Киева, добавили в Кремле. В телефонной беседе Путин подчеркнул, что для разрешения конфликта на Украине ключевым условием является полное прекращение военной помощи Киеву.

    В контексте предложения о 30-дневном перемирии российский лидер указал на необходимость обеспечения действенного контроля за прекращением огня и остановки принудительной мобилизации на Украине. Также он уделил внимание перевооружению украинских вооруженных сил.

    Кроме того, Путин призвал Трампа обратить внимание на варварские преступления украинских боевиков против мирных жителей в Курской области.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, он продлился более полутора часов. Телеканал CNN сообщал, что разговор двух лидеров прошел очень хорошо.

    Ранее Кремль обнародовал детали разговора Путина и Трампа.

    Коментарии (54)
    18 марта 2025, 17:56 • Новости дня
    Чехия не оплатила поставки нефти по «Дружбе» из России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Словакия и Венгрия продолжают получать нефть по нефтепроводу «Дружба», несмотря на недавние перебои с поставками в Венгрию из-за повреждения трубопровода, тогда как Чехия до сих пор не оплатила поставки и использует нефть из резервов.

    Об этом сообщил глава «Транснефти» Николай Токарев в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает ТАСС.

    «Словакия и Венгрия получают [нефть по «Дружбе»], с чехами, по-моему, еще не оплатили [поставки]», – сказал Токарев, уточняя ситуацию с поставками российского сырья в Европу.

    На прошлой неделе поставки нефти в Венгрию через трубопровод «Дружба» временно прекратились после удара украинского беспилотника по измерительной станции. Генеральный штаб украинских Вооруженных сил взял на себя ответственность за нападение беспилотных летательных аппаратов на нефтепровод «Дружба».

    Ранее сообщалось, что проблемы с оплатой, вызванные американскими санкциями, стали причиной приостановки поставок нефти из России в Чехию по трубопроводу «Дружба».

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    18 марта 2025, 14:29 • Новости дня
    Bloomberg: Россия требует прекратить все поставки вооружений Украине на время перемирия
    Bloomberg: Россия требует прекратить все поставки вооружений Украине на время перемирия
    @ U.S. Marine Corps/Cpl. Austin Fraley/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин требует прекратить поставки оружия на Украину в рамках предложенного Дональдом Трампом перемирия, пишет Bloomberg.

    Это условие является необходимым для подписания соглашения о прекращении огня, пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника и три источника в Москве, знакомые с позицией России.

    Источники в Москве уточняют, что Россия настаивает на полном прекращении поставок оружия на Украину, но минимальная цель Кремля заключается в том, чтобы прекратить американскую военную помощь, пишет агентство.

    Европейский чиновник, знакомый с ситуацией, сообщил, что Европа крайне неохотно соглашается с требованием России, говорится в материале. По его словам, блокировка поставок оружия может привести к тому, что Россия сможет перевооружиться во время перемирия, в то время как Украина будет лишена такой возможности.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Соединенных Штатов Владимир Путин и Дональд Трамп намерены начать телефонные переговоры с 16:00 до 18:00 мск.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что США незамедлительно обнародуют итоги телефонного разговора лидеров.

    Коментарии (13)
    18 марта 2025, 15:52 • Новости дня
    Путин призвал бизнес не считать санкции временными
    Путин призвал бизнес не считать санкции временными
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин призвал отечественный бизнес не считать санкции временными мерами.

    Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), подчеркнул, что западные страны продолжают усиливать санкционное давление на Россию, сообщает ТАСС. По его словам, бизнес в стране должен понимать, что эти санкции не будут временным явлением.

    Путин отметил, что российский бизнес уже научился работать в условиях санкций и успешно наладил альтернативные механизмы сотрудничества с зарубежными партнерами. Президент указал на то, что Запад не собирается сдерживаться и продолжает угрожать новыми санкциями, «штампуя эти пакеты один за другим».

    По данным Путина, в отношении российских компаний и физических лиц введено 28 595 санкций, что больше, чем против всех стран мира вместе взятых. Президент также выразил уверенность, что даже если санкции против России будут ослаблены, Запад найдет другие способы для создания препятствий.

    Напомним, Путин приехал на съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который проходит в Московском международном Доме музыки.

    Коментарии (0)
    18 марта 2025, 20:53 • Новости дня
    Путин указал Трампу на необходимость прекращения военной помощи Киеву
    Путин указал Трампу на необходимость прекращения военной помощи Киеву
    @ U.S. Marine Corps/Cpl. Austin Fraley/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с Дональдом Трампом заявил о важности прекращения иностранной военной помощи Киеву для разрешения конфликта на Украине.

    Как сообщили в Кремле, Путин подчеркнул, что ключевым условием для политико-дипломатического разрешения конфликта является прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву, передает ТАСС.

    Напомним, президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, он продлился более полутора часов. Телеканал CNN сообщал, что разговор двух лидеров прошел очень хорошо.

    Путин в ходе беседы уведомил американского лидера о запланированном на 19 марта обмене пленными между Россией и Украиной, включающем по 175 человек с каждой стороны, а также поддержал идею о прекращении ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней.

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    19 марта 2025, 06:12 • Новости дня
    Пожар произошел на нефтебазе на Кубани

    Пожар произошел на нефтебазе в Краснодарском крае из-за падения обломков беспилотника

    Пожар произошел на нефтебазе на Кубани
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В станице Кавказской Кавказского района отражена атака украинских беспилотников, из-за падения обломков БПЛА произошел пожар на нефтебазе рядом со станицей, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

    Как сообщил оперативный штаб в Telegram, площадь возгорания составляет 20 кв. м, поврежден трубопровод между резервуарами.

    Указывается, что сработала автоматическая система пожаротушения и охлаждения. К борьбе с пожаром четвертого ранга сложности привлечены более 100 человек и 45 единиц техники, задействованы специальные и экстренные службы.

    По предварительной информации, никто не пострадал. Предприятие временно прекратило работу, проведена эвакуация дежурной смены – 30 сотрудников.

    Напомним, в Туапсе после украинской атаки загорелся резервуар с бензином емкостью до 20 тыс. тонн на нефтекомплексе. В конце февраля обломки дрона ВСУ повредили газовую трубу под Новороссийском. Нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае также подверглась атаке беспилотников в феврале.

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    18 марта 2025, 12:23 • Новости дня
    СК рассказал об убийстве украинскими боевиками беременной в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Следственный комитет России раскрыл обстоятельства убийства украинскими военными беременной женщины и пожилой женщины в Курской области.

    Убийство беременной произошло в августе 2024 года, в начале вторжения в регион, боевики намеренно обстреляли два гражданских автомобиля, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В машинах ехали члены семьи, пытавшиеся выехать из Куриловки Суджанского района. В результате обстрела погибла беременная женщина.

    Проводится опознание потерпевшей, назначены судебные экспертизы.

    В феврале 2025 года украинские военные в подвале одного из домов села Погребки того же района заметили пожилую семейную пару. Они бросили в подвал дома гранату, но мужчина и женщина выжили. Тогда боевики расстреляли женщину на глазах супруга.

    Также ВСУ обстреляли гражданское авто, на котором люди пытались выехать из Казачьей Локни, один человек получил ранение.

    Ранее пенсионерка из Казачьей Локни рассказывала об убийствах, которые совершали украинские военные в отношении односельчан.

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    18 марта 2025, 20:18 • Новости дня
    Эксперт заявил о неспособности НАТО вести войну на истощение с Россией

    Южнокорейский эксперт заявил о невозможности НАТО вести войну на истощение с Россией

    Эксперт заявил о неспособности НАТО вести войну на истощение с Россией
    @ REUTERS/Inna Varenytsia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Североатлантический альянс и Соединенные Штаты более не смогут вести войну на истощение с Россией в рамках украинского противостояния, заявил аналитик института «Седжон» из Южной Кореи Чон Чжэ Хын.

    Российская армия движется к победе в специальной военной операции, превосходя США и НАТО в производстве вооружения и военных возможностях, сказал эксперт ТАСС.

    Специалист отметил, что Россия в течение трех лет боевых действий на Украине возвращает утраченные территории и движется к победе. Почти вся территория Курской области, на которую вторглась украинская армия, была возвращена. Эксперт считает победу России в этой войне практически свершившимся фактом.

    Чон Чжэ Хын добавил, что российская армия стремится уничтожить руководство Украины, которое, по его мнению, тайно поддерживается США и НАТО. Российское руководство не видит причин для прекращения огня. Российская победа может привести к суду истории над правыми радикалами за этнические чистки после Второй мировой войны.

    Ранее сообщалось, что британский премьер Кир Стармер готов отправить тысячи британских военнослужащих на долгосрочную миссию на Украину для поддержания мирного соглашения.

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