В начале 90-х Лимонов писал о необходимости такого лидера, который «остановит эпидемию малодушия» и прекратит смутные времена. Это человек «плоть от плоти и кровь от крови народной», он должен стараться «не для себя, но для блага государства». «Естественный вождь». Он предугадал Путина до Путина.0 комментариев
Минобороны отчиталось об уничтожении 22 украинских дронов за ночь
Минобороны сообщило об уничтожении 22 украинских дронов за ночь
Дежурные средства ПВО России за ночь перехватили и уничтожили 22 беспилотных летательных аппарата, которые были запущены со стороны Украины.
Наибольшее количество дронов – 13 единиц – было перехвачено над Астраханской областью. Также были уничтожены три беспилотника над Республикой Калмыкия, два над Брянской областью и два над Краснодарским краем. Еще один дрон был сбит над Волгоградской областью, а также над Ростовской, говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.
Всего, начиная с 16 марта в 18.20 мск до 07.00 мск 17 марта, было уничтожено 72 беспилотных летательных аппаратов. Основная часть из них – 36 единиц – была сбита над Курской областью. В Астраханской области сбили 13 дронов, в Орловской – семь, в Волгоградской – четыре. В Брянской, Ростовской областях и Калмыкии было уничтожено по три дрона. Два беспилотника сбили в Краснодарском крае и один на территории Тульской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, неразорвавшуюся часть БПЛА нашли на территории завода в Железногорске. В ночь на 16 марта перехватили и уничтожили 31 украинский дрон над регионами России. Беспилотники атаковали Воронежскую и Ростовскую области.