Минобороны отчиталось об уничтожении 22 украинских дронов за ночь

Минобороны сообщило об уничтожении 22 украинских дронов за ночь

Tекст: Ольга Иванова

Наибольшее количество дронов – 13 единиц – было перехвачено над Астраханской областью. Также были уничтожены три беспилотника над Республикой Калмыкия, два над Брянской областью и два над Краснодарским краем. Еще один дрон был сбит над Волгоградской областью, а также над Ростовской, говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

Всего, начиная с 16 марта в 18.20 мск до 07.00 мск 17 марта, было уничтожено 72 беспилотных летательных аппаратов. Основная часть из них – 36 единиц – была сбита над Курской областью. В Астраханской области сбили 13 дронов, в Орловской – семь, в Волгоградской – четыре. В Брянской, Ростовской областях и Калмыкии было уничтожено по три дрона. Два беспилотника сбили в Краснодарском крае и один на территории Тульской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, неразорвавшуюся часть БПЛА нашли на территории завода в Железногорске. В ночь на 16 марта перехватили и уничтожили 31 украинский дрон над регионами России. Беспилотники атаковали Воронежскую и Ростовскую области.