После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».42 комментария
Беспилотники атаковали Воронежскую и Ростовскую области
Воронежская и Ростовская области подверглись атакам беспилотников, сообщили руководители регионов Александр Гусев и Юрий Слюсарь.
Гусев сообщил в Telegram, что силы ПВО сбили в трех районах Воронежской области свыше 15 БПЛА.
Слюсарь в Telegram сообщил, что отражена атака БПЛА в Каменске-Шахтинском и Чертковском районе.
Никто не пострадал, разрушений на земле нет.
Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в городе Губкин украинский беспилотник атаковал частный дом, женщина и ребенок получили осколочные ранения. Кроме того, в результате сброса взрывного устройства с БПЛА пострадала женщина в селе Долгое.