После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».42 комментария
Женщина получила осколочное ранение при атаке БПЛА на Белгородскую область
В селе Долгое в результате сброса взрывного устройства с украинского беспилотника женщина получила осколочное ранение спины, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
ВСУ атаковали Валуйский округ. БПЛА сбросил взрывное устройство на частный дом, который получил повреждения. Пострадавшая отпущена на амбулаторное лечение, сообщил Гладков в Telegram.
Напомним, в городе Губкин украинский беспилотник атаковал частный дом, женщина и ребенок получили осколочные ранения. Женщина находится в тяжелом состоянии.