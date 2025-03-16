После заключения мира украинская держава и ее общество окажутся на распутье: остаться в формате антиРоссии и готовить почву к новому военному противостоянию или вернуться к формату, в котором страна находилась с 1991 по 2014 год, который можно определить, как «Украина – не Россия, но и не враг России».42 комментария
В результате атаки БПЛА на Белгородскую область пострадал ребенок
В результате атаки БПЛА на Белгородскую область осколочные ранения получил семилетний мальчик
В городе Губкин украинский беспилотник атаковал частный дом, женщина и ребенок получили осколочные ранения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
После атаки дом загорелся. Гладков сообщил в Telegram, что пострадавшие госпитализированы. Женщина со множественными осколочными ранениями находится в тяжелом состоянии, семилетний мальчик получил осколочные ранения рук и ног.
В ночь на субботу над территорией Белгородской области было перехвачено и уничтожено 14 БПЛА.