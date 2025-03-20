Бусаргин сообщил о дистанционном обучении в школах после атаки в Энгельсе

Губернатор сообщил об атаке БПЛА на объекты в Энгельсе и переходе школ на удаленку

Tекст: Дмитрий Зубарев

В результате атаки беспилотного летательного аппарата в Энгельсе были частично выбиты окна в двух детских садах и одной школе, передает Telegram-канал Бусаргина. К счастью, в момент инцидента детей в учреждениях не было, и среди сотрудников никто не пострадал. В связи с происшествием, занятия в школах Энгельса сегодня пройдут в дистанционном формате.

Администрация города совместно с профильным министерством поставила задачу оперативно оповестить родителей о сложившейся ситуации. Кроме того, в результате атаки пострадала Энгельсская городская клиническая больница №1, где также были выбиты окна. Одна женщина получила травмы и сейчас ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Также при падении обломков беспилотного аппарата было зафиксировано повреждение частного дома в районе Соколовой горы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщал, что в результате атаки беспилотного летательного аппарата на территорию области пострадала женщина.