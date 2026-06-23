У побережья Севастополя сбили украинский беспилотник

Tекст: Ольга Иванова

Силы противовоздушной обороны продолжают отражать удар украинских военных по городу. В ходе боевой работы над акваторией был перехвачен вражеский беспилотный летательный аппарат. Глава Севастополя Михаил Развожаев подтвердил информацию о ликвидации воздушной цели в своем канале в «Макс».

«Сбит один БПЛА в районе мыса Херсонес над морем», – написал губернатор.

Политик также уточнил, что в настоящее время военные продолжают защиту города. На местах активно работают расчеты ПВО и мобильные огневые группы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 21 июня российские системы противовоздушной обороны перехватили два украинских беспилотника над Северной стороной и мысом Фиолент.

Днем ранее военные сбили пять вражеских аппаратов.

19 июня мобильные огневые группы уничтожили еще два дрона.