Военные в Севастополе сбили пять БПЛА

Развожаев сообщил об уничтожении пяти атаковавших Севастополь БПЛА

Tекст: Антон Антонов

«В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы», – сообщил Развожаев в «Максе».

Он подчеркнул, что воздушная тревога в городе не отменена и горожанам следует оставаться в безопасных местах.

По его данным, были сбиты пять беспилотников в районе Северной стороны, Балаклавы и мыса Фиолент. Губернатор отметил, что, по предварительной информации, никто не пострадал.

Он добавил, что военные продолжают уничтожать вражеские беспилотники с применением различных средств поражения, в том числе стрелкового оружия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, военные также уничтожили два летевших на Москву беспилотника.

За ночь и утро субботы над Севастополем были ликвидированы 16 беспилотных летательных аппаратов.

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