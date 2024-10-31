Пашинян предложил переименовать армянский коньяк

Пашинян призвал отказаться от названия «коньяк» в пользу «бренди» в Армении

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пашинян заявил, что называть армянский напиток «коньяком» нецелесообразно, передает «Интерфакс». Он подчеркнул, что это обозначение может привести экономику страны в тупик. Пашинян отметил, что хотя в последние сто лет армянский крепкий алкоголь назывался «коньяком», это название затрудняет обоснование его производства в Армении.

Пашинян заявил: «Мы не сможем обосновать и доказать, что в Армении производится коньяк. Заявления об этом будут означать, что мы ведем нашу экономику в тупик». Он также подчеркнул, что французский «коньяк» является нематериальной ценностью, и использовать это название «несолидно».

Министр экономики Армении Геворк Папоян сообщил, что при поддержке Европейского союза уже началась маркетинговая кампания под брендом «армянский бренди». Это решение направлено на развитие и продвижение армянского напитка на международной арене с правильным названием.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Армении заявили о прекращении экспорта коньяка «Арарат» в Россию, почти 90% армянских коньяков оказались небезопасными, а правительство Армении ранее одобрило финансовое соглашение с ЕС на предоставление 3 млн евро для отказа от использования географического указания «коньяк» для армянской продукции.