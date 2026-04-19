МЧС ликвидировало угрозу разрушения плотины водохранилища в Дагестане

Tекст: Ольга Иванова

Угроза масштабной аварии возникла на территории Республики Дагестан, передает РИА «Новости». Скопившийся бытовой мусор существенно снизил пропускную способность местной конструкции, создав реальный риск повреждения водоема.

«Спасатели МЧС России предотвратила засор плотины в Карабудахкентском районе. Своевременным действиям спасателям МЧС России удалось избежать переполнения гидротехнического сооружения и, как следствие, возможного прорыва плотины на водохранилище Хала-Горк», – заявили в ведомстве.

Прибывшие сотрудники незамедлительно приступили к ликвидации завала. Используя лодку и специальное снаряжение для работы на воде, они полностью очистили трубу от застрявших предметов. Сейчас система функционирует нормально, опасность полностью устранена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале апреля в Дербентском районе Дагестана произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища.

Спасатели эвакуировали из зоны возможного затопления свыше четырех тысяч человек.

Позже суд арестовал ответственного за безопасную эксплуатацию данного объекта инженера.