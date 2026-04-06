В Дагестане свыше 4 тыс. человек эвакуировали из-за прорыва дамбы
Из-за аварии на Геджухском водохранилище в Дагестане вывезли жителей четырех микрорайонов, им угрожало подтопление после проливных дождей, сообщили в МЧС.
Жителей вывезли из четырех микрорайонов, попавших в зону возможного затопления, всего эвакуировано свыше 4 тыс. человек, указало ведомство в Max.
Для контроля последствий прорыва в регион направлена авиация ведомства.
На место чрезвычайной ситуации вылетела оперативная группа под руководством начальника регионального ГУ МЧС Муслима Девришбекова, а также представитель Ростехнадзора.
В ведомстве добавили, что вертолет Ми-8 направлен в Дербентский район для оценки паводковой обстановки, сложившейся в результате непрекращающихся проливных дождей.
Из-за частичных прорывов дамбы Геджухского водохранилища в Дербентском районе Дагестана произошло подтопление 28 жилых домов и была проведена эвакуация сотни жителей.
Около 800 домохозяйств в этом районе эвакуировали после разрушения защитного сооружения и перелива реки к Геджухской плотине.