Робот «Депеша» повысил проходимость благодаря новой усиленной раме

Tекст: Дарья Григоренко

В холдинге отметили: «Депеша стала более проходимой благодаря усиленной раме и увеличенному клиренсу. Это позволяет ей передвигаться по пересеченной местности и бездорожью. Высокую маневренность платформы обеспечивают легкие и прочные материалы, а также независимая подвеска», передает ТАСС.

Масса платформы теперь составляет 150 кг – достигнуть снижения удалось за счет использования алюминиевых компонентов в конструкции корпуса. «Депеша» проходит комплексные испытания в зоне проведения спецоперации на Украине, где также тестируются различные варианты боевых модулей.

Среди новых модулей специалисты выделили мобильный комплекс «Сова» для артиллеристов. Он ускоряет топопривязку и подготовку огневых позиций, сокращает время на ориентирование и повышает точность работы расчетов. В обновленной «Сове» усовершенствовано программное обеспечение и улучшен пользовательский интерфейс с учетом практического опыта.

Конференция «Навигация и управление» проходит в Суздале с 2013 года и собрала рекордные 50 предприятий из разных регионов. По мнению экспертов, этот форум считается крупнейшей российской площадкой по вопросам навигации, рекомендации по итогам заседаний публикуются в специализированных научных журналах.

Ранее холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в Ростех, передал армии России новую партию многофункциональных управляемых гусеничных комплексов, предназначенных для перевозки грузов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Высокоточные комплексы» завершил тестирование ракеты «Булат» для ПТРК , а также боевой модуль «Бережок», разработанный этим холдингом, прошел испытания против безэкипажных катеров. В 2025 году «Высокоточные комплексы» поставили ракеты для ОТРК «Искандер-М».