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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как нынешним киношникам дотянуться до уровня старого кино о войне

    Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем, не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож Штирлица.

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    Андрей Полонский Андрей Полонский Россия всегда искала Большой смысл

    Никакие мировые катаклизмы не избавляют нас, в рамках собственных цивилизационных ценностей, от необходимости искать «точку равновесия» между повседневными потребностями людей, Большим смыслом общественной жизни и стратегическими интересами государства.

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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв День Победы разрушает миф об изоляции России

    «Международная» составляющая празднования Дня Победы уже достигла своей цели. Россия показала, что не находится ни в какой «глубокой изоляции». У нас есть партнеры по всему миру – и мы с удовольствием разделим с ними наш священный день.

    3 комментария
    6 мая 2025, 11:51 • Новости дня

    Минобороны получило партию гусеничных роботов «Депеша»

    Tекст: Ольга Иванова

    Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в Ростех, передал армии России новую партию многофункциональных управляемых гусеничных комплексов, предназначенных для перевозки грузов.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил Минобороны России партию многофункциональных управляемых роботизированных комплексов «Депеша» на гусеничном шасси, передает ТАСС. Управляемая платформа может развивать скорость до 15 км/ч и перевозить грузы массой до 100 кг. Комплекс произведен из легких и прочных материалов, что позволяет ему быть маневренным и преодолевать различные препятствия.

    Отмечается, что за счет компактных размеров «Депешу» возможно транспортировать в багажнике внедорожника или пикапа. Управление осуществляется с помощью пульта, а изображение с камеры передается на VR-очки или монитор оператора.

    В холдинге сообщили: «Для обеспечения помехоустойчивой передачи данных робототехническая платформа может оснащаться проводной оптоволоконной линией связи, при этом все основные технические характеристики «Депеши» сохраняются».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Высокоточные комплексы» завершил тестирование ракеты «Булат» для ПТРК , а также боевой модуль «Бережок», разработанный этим холдингом, прошел испытания против безэкипажных катеров. В 2025 году «Высокоточные комплексы» поставили ракеты для ОТРК «Искандер-М».

    5 мая 2025, 11:03 • Новости дня
    Маск удивился состоянию британского флота в сравнении с ВМФ России
    Маск удивился состоянию британского флота в сравнении с ВМФ России
    @ AP/TASS

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский предприниматель Илон Маск обратил внимание в соцсети X на материал о положении британского флота, который некогда был грозой морей, а теперь состоит из девяти боевых кораблей, в то время как Россия адаптирует флот и морскую стратегию под текущие задачи.

    Россия модернизирует свой военно-морской флот и адаптирует военно-морскую стратегию, тогда как Королевским военно-морским силам Великобритании, некогда владевшим морями, теперь требуется едва ли не разрешение на патрулирование Атлантики, говорится в посте о собирающих пыль в доках британский кораблях, на который обратил внимание в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) американский предприниматель Илон Маск.

    «Что случилось с хваленым британским флотом?» – написал он в репосте заметки из газеты Responsible Statecraft, которую разместил онлайн-инфлюэнсер и ведущий одного из крупнейших шоу в соцсети X Марио Науфал.

    В материале газеты дается сравнение российского и британского флотов, и не в пользу последнего. Автор материала критикует Великобританию, которая отправила четыре корабля, включая авианосец, в мировое турне «посмотрите на нас», оставив девять боеготовых кораблей для защиты внутренних вод. Всего девять – больше в стране нет.

    «Некоторые из их других кораблей стоят в сухих доках и собирают пыль. Один эсминец не выходил в море с 2017 года. Еще одна подлодка «ремонтировалась» в течение двух лет… А те два больших британских десантных корабля? Законсервированы», – негодует издание. И это происходит в период, когда Россия совместно с Китаем и Ираном проводит глобальные военно-морские учения, пишет Responsible Statecraft.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Санкт-Петербурге в апреле прошла церемония спуска на воду десятого тральщика серии 12700, получившего имя в честь города Полярный.

    До этого газета ВЗГЛЯД выясняла, какие морские беспилотники нужны ВМФ России прежде всего.

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    5 мая 2025, 16:43 • Новости дня
    Эксперт рассказал об особенностях новейшего американского истребителя F-47

    19FortyFive: Истребитель Boeing F-47 станет посланием России и Китаю

    Tекст: Ирма Каплан

    Радикальный дизайн нового истребителя F-47 от Boeing несет послание всем странам на Земле, считает автор материала о будущем самолете, бывший помощник министра обороны США по вопросам закупок, логистики и технологий Крис Осборн.

    Доступные визуализации нового истребителя-невидимки шестого поколения Boeing F-47 говорят о том, что своим радикальным дизайном он несет послание всем странам, особенно России и Китаю, считает бывший помощник министра обороны США по вопросам закупок, логистики и технологий Крис Осборн, написавший для 19FortyFive обзорную статью.

    Осборн отмечает дизайн истребителя необычной формы, без хвоста и с небольшой уткой, что  повышает устойчивость и маневренность. Утка – это аэродинамическая схема, при которой у самолета горизонтальное оперение расположено впереди основного крыла.

    «Утка добавляет устойчивости траектории полета, больше "подъемной силы" к верхним частям фюзеляжа, направляя поток воздуха, что, как объясняют ученые, обеспечивает большую маневренность на более низких скоростях. Но сами по себе эти структуры не обязательно ограничивают скорость, а могут даже повысить маневренность», – отмечает автор.

    Рассуждая о конструкции самолетов, он упоминает о том, что у F-35 и F-22 нет переднего оперения, как и у российского Су-57 или китайского J-35, но у истребителя-невидимки пятого поколения J-20 китайских ВВС переднее оперение есть. И хотя оно может увеличить сопротивление, степень, в которой это происходит, во многом зависит от его расположения и размера.

    К тому же на изображениях F-47 оперение кажется меньше, закругленным, что органичнее  вписывается в фюзеляж. Плавная конфигурация уток F-47 может быть разработана так, чтобы обеспечить их стабилизирующее преимущество без ущерба для скрытности, а отсутствие хвостового оперения может значительно повысить скрытность.

    «Эта особенность отражает саму суть того прорыва, который представляет собой F-47, поскольку инженеры, возможно, нашли способ вывести скрытность на новый уровень без ущерба для маневренности и способности вести воздушный бой на максимальной скорости», – отмечает Осборн.

    По мнению автора статьи, благодаря оригинальной конструкции, F-47 легко сможет завоевать превосходство в воздушном бою.

    Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп сообщил о присуждении компании Boeing контракта на создание истребителя F-47 шестого поколения, который уже почти пять лет проходит тайные испытания.

    Кроме того, авторы обзора российского самолета Ту-160 назвали его мощной и опасной платформой благодаря своим возможностям, несмотря на то что ВВС некоторых стран делают ставку на самолеты-невидимки.

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    5 мая 2025, 19:29 • Видео
    В Германии меняется власть. Что дальше?

    Во вторник Германия должна получить новое правительство во главе с Фридрихом Мерцем – политиком, которому везет как утопленнику. Утащит ли он Германию на дно вместе с собой?

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    4 мая 2025, 07:51 • Новости дня
    Минобороны: ПВО сбила украинские дроны над тремя областями

    Минобороны сообщило о 13 сбитых украинских беспилотниках над югом России

    Tекст: Денис Тельманов

    В ночь на 4 мая российские средства ПВО ликвидировали серию украинских беспилотников, атаковавших Ростовскую, Белгородскую и Брянскую области.

    Российское Министерство обороны сообщило об уничтожении за ночь 13 украинских беспилотников самолетного типа, из них 11 были сбиты над территорией Ростовской области, передает РИА «Новости».

    В ведомстве уточнили, что атака произошла в период с 21.15 3 мая по 5.15 4 мая по московскому времени. В сообщении Минобороны говорится: «Дежурными средствами ПВО уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 БПЛА – над территорией Ростовской области и по одному БПЛА – над территориями Белгородской и Брянской областей».

    О пострадавших и разрушениях в результате инцидента не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские системы ПВО уничтожили украинские дроны в двух регионах страны, а также ликвидировали три беспилотника самолетного типа над Мурманской областью, о чем сообщило Министерство обороны России.

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    6 мая 2025, 07:19 • Новости дня
    Уралвагонзавод отправил в зону СВО новые партии танков Т-72Б3М и Т-90М
    Уралвагонзавод отправил в зону СВО новые партии танков Т-72Б3М и Т-90М
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Перед Днем Победы очередные партии танков Т-72Б3М и Т-90М «Прорыв» были направлены в войска концерном «Уралвагонзавод».

    Пресс-служба предприятия сообщила, что отправление совпало с подготовкой ко Дню Победы, а лично проводить танки на место отправки приехал легендарный Т-34-85, передает ТАСС.

    По информации пресс-службы, за последние три года специалисты Уралвагонзавода внесли порядка 200 изменений в конструкцию танков. Модернизации коснулись их боевых и технических характеристик – была усилена мощь, защищенность и подвижность.

    Среди нововведений отмечаются средства радиоэлектронной борьбы для подавления беспилотников, специальные сетки против FPV-дронов и резиноармированная защита, устанавливаемая на корму башни и моторно-трансмиссионный отсек.

    Представители Уралвагонзавода подчеркнули, что эти танки существенно отличаются от поставлявшихся до начала спецоперации на Украине.

    Ранее УВЗ сообщил о появлении дронов и РЛС на танках будущего. В частности, танки будущего могут быть оснащены новыми оптическими системами, штатными РЛС и беспилотниками, запускаемыми с борта.

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    4 мая 2025, 15:54 • Новости дня
    США начали формировать новые подразделения для конфликта с Китаем
    США начали формировать новые подразделения для конфликта с Китаем
    @ dpa/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская армия приступила к формированию новых оперативных групп, способных действовать на прифронтовых островах в случае конфликта с Китаем, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на генерала Рональда Кларка, руководящего в регионе силами американской армии.

    Сухопутные войска США создали два новых мобильных подразделения для возможного конфликта с Китаем, сообщает издание РИА «Новости» со ссылкой на The Wall Street Journal. Эти группы разработаны для действий на прифронтовых территориях, включая первую цепь островов в Индо-Тихоокеанском регионе.

    По данным WSJ, подразделения должны рассредотачиваться, наносить удары по наземным целям Китая, собирать данные о зоне боевых действий и обеспечивать поддержку маневров американских ВВС и ВМС. Генерал Рональд Кларк отметил, что Китай может попытаться ограничить действия американских кораблей и самолетов, сделав прибрежные воды слишком опасными для них – такая тактика известна как «противодействие/запрет доступа».

    На данный момент созданы две многосферные оперативные группы, третья находится в процессе формирования. Подразделениям будет оказывать поддержку артиллерия, включая пусковые установки Typhon, одна из которых уже размещена на Филиппинах и способна поражать цели на территории материкового Китая. Согласно оценке WSJ, наиболее опасными точками возможного конфликта остаются Южно-Китайское море и Тайвань.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай начал военные учения вокруг Тайваня, ранее Тайвань зафиксировал приближение китайских самолетов и кораблей к своему побережью, а компания Lockheed Martin передала Тайваню первый истребитель F-16 из новой партии.

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    4 мая 2025, 02:02 • Новости дня
    Ким Чен Ын посетил ведущий танкостроительный завод КНДР

    Ким Чен Ын потребовал заменить бронетехнику страны новейшими северокорейскими танками

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава КНДР провел инспекцию крупнейшего танкостроительного предприятия и заявил о необходимости обновления бронетехники армии страны.

    Как передает РИА «Новости», Ким Чен Ын лично ознакомился с производственными цехами ведущего танкостроительного завода КНДР. Лидер страны подробно изучил процессы производства, модернизации и выполнения задач по исследованию ключевых танковых технологий.

    В ходе инспекции Ким Чен Ын отметил, что обновление бронетехники новейшими танками и бронемашинами – ключевая задача для модернизации сухопутных войск. Он выразил удовлетворение достигнутым прогрессом в проекте конструкции и огневой системы новых северокорейских танков.

    Также северокорейский лидер призвал сотрудников завода неустанно совершенствовать технологии, увеличивать темпы производства и уделять внимание улучшению условий труда. Он подчеркнул необходимость четко формулировать военную роль танков в современных конфликтах и определять направления их развития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-морской флот КНДР пополнился новым эсминцем класса «Чвэ Хен», спущенным на воду в присутствии Ким Чен Ына и его дочери, Ли Хи Ен, представитель КНДР, передал Владимиру Путину от Ким Чен Ына боевой привет в ходе встречи в Москве, а лидер КНДР отметил самоотверженность военных страны, участвовавших в совместной с Россией операции по освобождению Курской области, и анонсировал установку памятника.

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    4 мая 2025, 01:32 • Новости дня
    Мотострелки уничтожили украинский дрон «Баба-Яга» под Харьковом

    Российские мотострелки поразили БПЛА ВСУ «Баба-Яга» под Харьковом

    Tекст: Денис Тельманов

    На харьковском направлении бойцы российского мотострелкового полка сбили ударный гексакоптер «Баба-Яга» с помощью FPV-дрона.

    Об этом передает РИА «Новости». В Минобороны сообщили, что расчет FPV-дрона 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожил украинский гексакоптер на харьковском направлении.

    В ведомстве подчеркнули, что оператор с позывным «Волк» заметил дрон ВСУ с помощью тепловизорной камеры. После этого он выполнил маневр захода и пикирования, поразив «Бабу-Ягу» осколочно-фугасной боевой частью FPV-дрона.

    Также уточняется, что средства разведки выявили вражеский дрон и оперативно передали координаты расчету FPV-дрона российской армии, что позволило быстро нанести удар по беспилотнику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, казак Юрий Деев рассказал, что тяжелый украинский дрон «Баба-Яга» можно подбить только автоматом, если попасть в аккумулятор, а дробовик неэффективен. Летом он сбил шесть таких дронов из автомата Калашникова, используя для ночной охоты только тепловизор и оружие.

    Во время освобождения Успеновки в ДНР российский оператор БПЛА обнаружил и тараном уничтожил вражеский квадрокоптер «Баба-Яга», спасая штурмовиков от сброса снарядов.

    Силы мобильных разведывательных групп в Херсонской области ликвидировали пять беспилотников типа «Баба-Яга», включая гексокоптер и четыре квадрокоптера.

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    4 мая 2025, 05:24 • Новости дня
    Группировка «Восток» уничтожила четыре пункта управления БПЛА ВСУ

    Военные «Востока» за сутки уничтожили пункты управления беспилотниками ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    За последние сутки российские военные лишили противника четырех пунктов управления беспилотниками, а также уничтожили несколько дронов и нанесли удар по украинским подразделениям.

    Как сообщает ТАСС, об этом проинформировал начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев. По его словам, за прошедшие сутки противник потерял восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и пять тяжелых коптеров «Баба-яга», а также четыре пункта управления беспилотной авиацией.

    Гордеев подчеркнул, что российские подразделения нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной и егерской бригад ВСУ. Операции проводились в районах населенных пунктов Карла Маркса, Гуляйполе, Зеленый Гай, Отрадное и Богатырь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские подразделения уничтожили 29 пунктов управления беспилотных летательных аппаратов и три станции спутниковой связи Starlink за сутки.

    Российская артиллерия на сумском направлении уничтожила украинский пункт управления беспилотниками, что обеспечило поддержку штурмующих подразделений.

    Западная группировка войск за день вывела из строя десятки пунктов управления беспилотниками и станции Starlink украинских военных.

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    4 мая 2025, 22:41 • Новости дня
    ВСУ атаковали автобус в Белгородской области, трое ранены

    ВСУ ударили дроном по автобусу в Богун-Городке, пострадали трое мужчин

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате удара беспилотника по автобусу в селе Богун-Городок трое мужчин были доставлены в больницу с осколочными ранениями.

    Как передает ТАСС, ВСУ совершили атаку с помощью дрона по автобусу, находившемуся в селе Богун-Городок Борисовского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

    Трое мужчин получили различные осколочные ранения рук и ног в результате удара. Пострадавших транспортировали бригадой скорой помощи в городскую больницу № 2 Белгорода для дальнейшего лечения.

    Информация о состоянии раненых уточняется. О других пострадавших или повреждениях не сообщалось.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военнослужащие сбили два беспилотных летательных аппарата самолетного типа в небе над Белгородской и Курской областями в течение десяти минут, купол храма Благовещения Пресвятой Богородицы в селе Ясные Зори оказался поврежден в результате атаки украинского беспилотника в белгородском регионе, а во дворе частного дома в селе Архангельское в результате взрыва были ранены пожилая женщина, ее внук и сын.

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    3 мая 2025, 23:02 • Новости дня
    Три человека пострадали после прилета боеприпаса в Белгородской области

    Семья из трех человек получила ранения при атаке ВСУ на Белгородскую область

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате взрыва во дворе частного дома в Архангельском были ранены пожилая женщина, ее внук и сын.

    Семья из трех человек пострадала после того, как во двор их частного домовладения в селе Архангельское Шебекинского округа прилетел боеприпас, передает РИА Новости. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

    По его словам, у всех пострадавших диагностированы баротравмы и контузии. Пожилую женщину медики после оказания первой помощи отправили в белгородскую городскую больницу №2, ее шестнадцатилетнего внука – в детскую областную клиническую больницу. Отец мальчика от госпитализации отказался и остался дома.

    Пострадавшие самостоятельно обратились за медицинской помощью в Шебекинскую центральную районную больницу, после чего были осмотрены и направлены в профильные лечебные учреждения области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины провели обстрел города Энергодар в Запорожской области, за сутки осуществили 23 атаки на Донецкую народную республику с применением 87 боеприпасов в районе Горловки и на красноармейском направлении, а также обстреляли 11 населенных пунктов на левом берегу Днепра в Херсонской области, совершив 41 артиллерийский удар за день.

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    5 мая 2025, 00:06 • Новости дня
    В Эстонии стартовали крупнейшие военные учения Siil с союзниками

    В Эстонии начались международные учения Siil 2025 с 16 тыс военных

    Tекст: Денис Тельманов

    Свыше шестнадцати тысяч военнослужащих из двенадцати стран участвуют в масштабных маневрах, охватывающих полигоны и территории по всей Эстонии.

    Масштабные международные учения Siil 2025 стартовали в Эстонии, передает ТАСС. В маневрах, которые продлятся с пятого по двадцать третье мая, задействованы более шестнадцати тысяч военных из Великобритании, Франции, Германии, Польши, Португалии, Дании, Швеции, Финляндии, Латвии, США и Канады, а также присутствуют наблюдатели и инструкторы из Японии, Израиля и с Украины.

    Как подчеркнули в Силах обороны Эстонии, основная цель учений – отработка ключевых задач национальных и региональных планов обороны совместно с союзниками, а также проверка боеготовности эстонских и иностранных подразделений. «В этом году особое внимание уделено вводу дополнительных союзных частей на территорию Эстонии, их приему и интеграции в эстонскую дивизию с немедленной боевой готовностью», – заявили в оборонном ведомстве.

    Большинство боевых подготовительных мероприятий Siil 2025 проходит на полигонах и в окрестностях в северо-восточной и юго-восточной части Эстонии. В меньшей степени учения затрагивают западные, северные и центральные регионы страны, однако отдельные тактические перемещения союзных подразделений будут заметны по всей Эстонии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько эстонских военнослужащих обморозились во время перехода через реку на учениях из-за отсутствия необходимого водонепроницаемого снаряжения и сменной одежды, а на учениях Swift Response под руководством Британии войска НАТО в Эстонии отрабатывают варианты возможного конфликта на восточном фланге альянса.

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    4 мая 2025, 06:42 • Новости дня
    ПВО уничтожили БПЛА над Каменском-Шахтинским в Ростовской области

    ПВО уничтожили беспилотник в Ростовской области, жертв и разрушений нет

    Tекст: Денис Тельманов

    В Каменске-Шахтинском этой ночью был уничтожен беспилотник, атаковавший Ростовскую область, обошлось без жертв и повреждений.

    Российские силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника в небе над Каменском-Шахтинским, передает ТАСС.

    Как уточнил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь, ночью средства ПВО обнаружили и уничтожили вражеский БПЛА.

    Слюсарь подчеркнул: «Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Каменске-Шахтинском. Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет».

    По имеющейся информации, все системы реагирования сработали штатно, угрозы для населения и инфраструктуры не возникло.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО ликвидировали три беспилотника самолетного типа над Мурманской областью.

    Вечером третьего мая российские системы ПВО уничтожили украинские дроны в двух регионах страны.

    За ночь над российскими регионами сбили 121 украинский беспилотник, большинство из которых уничтожены над Крымом и Черным морем.

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    3 мая 2025, 15:28 • Новости дня
    Словакия отказалась поддерживать поставки оружия и отправку войск на Украину

    Tекст: Александра Юдина

    Словакия не намерена поддерживать ни поставки вооружений, ни отправку военного контингента на Украину, заявил вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар.

    По его словам, Словакия не намерена поддерживать ни поставки вооружений, ни отправку военного контингента на Украину, передает ТАСС.

    Гашпар отметил, что у страны есть четкая позиция, заключающаяся в отказе от участия в подобных инициативах.

    Вице-спикер отметил, что правительство отвергает как военную, так и кадровую поддержку Киева, несмотря на обсуждения подобных вопросов в ряде европейских столиц.

    Ранее польские военные официально опровергли слухи о формировании экспедиционного корпуса для отправки на Украину.

    Британия и Франция также пересмотрели планы по отправке военных на Украину.

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    6 мая 2025, 08:24 • Новости дня
    Украинские военнопленные пообещали мстить за принудительную мобилизацию

    Украинские пленные пригрозили после обмена отомстить сотрудникам ТЦК

    Tекст: Ирма Каплан

    Большинство украинских военнопленных рассказали о желании расправиться с работниками военкоматов, причастными к их насильственной мобилизации.

    Большинство украинских военнопленных признаются, что мобилизованы насильно, и после обмена готовы мстить сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата), передает ТАСС со ссылкой на представителя российских силовых структур.

    Он рассказал, что военнопленные в грубых и матерных выражениях высказываются о тех, кто их мобилизовал. Некоторые нашли домашние адреса «людоловов» и без стеснения заявляют, что в случае обмена придут «в гости» к работникам бывших военкоматов.

    Представитель силовых структур добавил, что пленные испытывают ненависть к Владимиру Зеленскому и действующей власти в Киеве, а об их желании воевать говорит тот факт, что в  начале мая на сумском направлении группа бойцов Вооруженных сил Украины добровольно сдалась в плен российским военным.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, главу ТЦК с Западной Украины Юрия Ковалюка, заявлявшего, что тот не отпустит служить сына в армию, отправили служить в ВСУ.

    До этого в одном из киевских ТЦК мобилизованных украинцев начали привязывать к кроватям, чтобы пресечь возможные побеги. В помощь военкомам датские власти отправили на Украину автомобили для военкоматов с датчиками слежения за включенными мобильными телефонами.

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    5 мая 2025, 14:04 • Новости дня
    Запад обсудил передачу Киеву дополнительных систем Patriot

    Tекст: Ирма Каплан

    Западные союзники ведут дискуссии о возможной поставке дополнительных зенитных комплексов Patriot Киеву до июньского саммита НАТО, передает Reuters со ссылкой на источники.

    Западные союзники Украины ведут переговоры о поставках Киеву дополнительных систем ПВО  Patriot, стремясь достичь соглашения до июньского саммита НАТО, сообщил источник Reuters.

    По его данным, США и Греция входят в число потенциальных поставщиков систем Patriot, передает ТАСС.

    Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, New York Times узнала, что Украина получит зенитную ракетную систему Patriot, ранее размещенную в Израиле.

    При этом власти США планируют осуществить коммерческую сделку на поставку вооружений Киеву на сумму около 50 млн долларов, сообщили источники. Россия неоднократно призывала Запад прекратить накачивать Украину оружием, так как это затягивает конфликт и отдаляет возможность мирного соглашения.

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