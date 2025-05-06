Когда Никулин бросает гранату, ты понимаешь, что это не пожилой актер в гимнастерке, а реальный фронтовик. Причем, не артист с фронтовым опытом, а именно рядовой Некрасов, на которого прет танк. И контуженный Николай Стрельцов совсем не похож Штирлица.0 комментариев
Минобороны получило партию гусеничных роботов «Депеша»
Холдинг «Высокоточные комплексы», входящий в Ростех, передал армии России новую партию многофункциональных управляемых гусеничных комплексов, предназначенных для перевозки грузов.
Холдинг «Высокоточные комплексы» поставил Минобороны России партию многофункциональных управляемых роботизированных комплексов «Депеша» на гусеничном шасси, передает ТАСС. Управляемая платформа может развивать скорость до 15 км/ч и перевозить грузы массой до 100 кг. Комплекс произведен из легких и прочных материалов, что позволяет ему быть маневренным и преодолевать различные препятствия.
Отмечается, что за счет компактных размеров «Депешу» возможно транспортировать в багажнике внедорожника или пикапа. Управление осуществляется с помощью пульта, а изображение с камеры передается на VR-очки или монитор оператора.
В холдинге сообщили: «Для обеспечения помехоустойчивой передачи данных робототехническая платформа может оснащаться проводной оптоволоконной линией связи, при этом все основные технические характеристики «Депеши» сохраняются».
Как писала газета ВЗГЛЯД, холдинг «Высокоточные комплексы» завершил тестирование ракеты «Булат» для ПТРК , а также боевой модуль «Бережок», разработанный этим холдингом, прошел испытания против безэкипажных катеров. В 2025 году «Высокоточные комплексы» поставили ракеты для ОТРК «Искандер-М».