Сыну Кадырова вручили медаль в честь 20-летия спецполка «Север»
Помощнику главы Чечни, секретарю совета безопасности республики Адаму Кадырову вручили памятную медаль «20 лет специальному моторизованному полку «Север» имени А. А. Кадырова».
Вручение состоялось в Грозном в рамках торжественных мероприятий, посвящённых 20-летию со дня образования подразделения, передает РИА «Новости».
Во время церемонии ведущий зачитал: «Награждается памятной медалью «20 лет полку имени Героя России Ахмат-Хаджи Абдулхамидовича Кадырова» секретарь совета безопасности Чеченской Республики Кадыров Адам Рамзанович».
Ранее пресс-секретарь главы региона Ильман Вахидов сообщил, что Адам Кадыров, занимающий должность секретаря Совбеза республики, обладает званием младшего лейтенанта МВД.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сыну Кадырова Адаму вручили высшую награду Чечни.