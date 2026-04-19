В Воронеже и Нововоронеже объявили угрозу непосредственного удара БПЛА
В Воронеже и Нововоронеже объявлена тревога из-за угрозы удара беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
«Воронеж и Нововоронеж – тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения», – отметил глава области в своем Telegram-канале.
Ранее Гусев сообщил, что в Воронежской области после уничтожения шести беспилотников пострадал мужчина и повреждены четыре частных дома, а также возник пожар на складе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило о 258 сбитых беспилотниках ВСУ за ночь, включая Воронежскую область. В ночь на 4 апреля ПВО уничтожила 18 дронов ВСУ в Воронежской области.