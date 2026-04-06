Под Воронежем мужчина получил ожоги из-за падения обломков сбитого БПЛА
В Воронежской области после уничтожения шести беспилотников пострадал мужчина и повреждены четыре частных дома, а также возник пожар на складе, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.
«Дежурными силами ПВО над одним из районов на юге региона обнаружено и уничтожено шесть беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, в результате падения сбитого БПЛА и возникшего возгорания кровли склада пострадал мужчина 1986 года рождения. С ожогами он доставлен в больницу», – написал он.
Гусев добавил, что были повреждены четыре частных дома: в двух зафиксированы повреждения мансарды, в одном – окон, в другом – стены. Оперативные службы работают на местах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на 4 апреля ПВО уничтожила 18 дронов ВСУ в Воронежской области. В ночь на 6 апреля Минобороны сообщило о перехвате 87 украинских беспилотников. Над Россией за шесть часов в понедельник уничтожили 14 украинских БПЛА.