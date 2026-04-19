После окончания СВО в разных частях планеты останется готовая украинская террористическая армия, имеющая на вооружении современные ударные системы и обученная самым современным методам ведения войны. Армия, способная отработать чей угодно заказ, лишь бы заплатили.0 комментариев
Глава МВД Украины Клименко поддержал разрешение на ношение оружия гражданами
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко высказался в поддержку предоставления гражданам права на ношение огнестрельного оружия, включая короткоствольное.
По мнению министра, граждане должны иметь возможность для вооруженной самозащиты. Клименко отметил, что в ближайшее время планируется провести экспертное обсуждение с участием народных депутатов, представителей общественности, журналистов и ветеранского сообщества. Обсуждение будет посвящено подготовке финальной версии законопроекта о гражданском оружии, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что за оставление мирных граждан и малолетнего ребенка под огнем террориста украинские правоохранители стали фигурантами уголовного дела о служебной халатности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, двое патрульных покинули место происшествия после первых выстрелов.
Генеральная прокуратура Украины квалифицировала расстрел прохожих в Голосеевском районе как террористический акт. Сотрудники полицейского спецназа нейтрализовали злоумышленника при штурме супермаркета.