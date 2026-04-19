Глава МВД Украины Клименко поддержал разрешение на ношение оружия гражданами

По мнению министра, граждане должны иметь возможность для вооруженной самозащиты. Клименко отметил, что в ближайшее время планируется провести экспертное обсуждение с участием народных депутатов, представителей общественности, журналистов и ветеранского сообщества. Обсуждение будет посвящено подготовке финальной версии законопроекта о гражданском оружии, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что за оставление мирных граждан и малолетнего ребенка под огнем террориста украинские правоохранители стали фигурантами уголовного дела о служебной халатности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, двое патрульных покинули место происшествия после первых выстрелов.

Генеральная прокуратура Украины квалифицировала расстрел прохожих в Голосеевском районе как террористический акт. Сотрудники полицейского спецназа нейтрализовали злоумышленника при штурме супермаркета.