Против сбежавших с места стрельбы киевских полицейских завели дело

Tекст: Ольга Иванова

Украинская прокуратура привлечет к ответственности патрульных, сбежавших с места стрельбы в Киеве, передает РИА «Новости». Правоохранители покинули место происшествия, оставив без защиты гражданских лиц и ребенка.

«По факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками полиции во время террористического акта в столице 18 апреля 2026 года начато уголовное производство. Эпизод с оставлением в опасности малолетнего ребенка и несвоевременным прекращением действий нападающего получат надлежащую правовую оценку», – сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

Накануне мужчина открыл огонь по людям в Голосеевском районе столицы, после чего скрылся в супермаркете и захватил заложников. Жертвами нападения стали шесть человек, еще 15 получили ранения. При задержании преступника ликвидировали.

По факту массового убийства расследуется дело о теракте. Глава национальной полиции Иван Выговский инициировал служебную проверку действий патрульных. По данным СМИ, нападавшим оказался бывший военный Дмитрий Васильченков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, двое патрульных покинули место происшествия после первых выстрелов.

Генеральная прокуратура Украины квалифицировала расстрел прохожих в Голосеевском районе как террористический акт.

Сотрудники полицейского спецназа нейтрализовали злоумышленника при штурме супермаркета.