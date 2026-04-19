После окончания СВО в разных частях планеты останется готовая украинская террористическая армия, имеющая на вооружении современные ударные системы и обученная самым современным методам ведения войны. Армия, способная отработать чей угодно заказ, лишь бы заплатили.0 комментариев
Глава Минэнерго США: Вэнс возглавит переговоры с Ираном
Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс станет руководителем американской делегации на запланированных переговорах с представителями Ирана в Исламабаде, заявил глава американского минэнерго Крис Райт.
О предстоящем назначении рассказал министр энергетики США Крис Райт, передает РИА «Новости». По его словам, именно вице-президент будет представлять американскую сторону на встрече в столице Пакистана.
«Вице-президент возглавляет делегацию», – подчеркнул Райт в беседе с журналистами телеканала CNN, отвечая на вопрос о руководстве американской группы переговорщиков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран получил новые предложения от США по урегулированию конфликта через пакистанского посредника.
Президент США допустил свой визит в Исламабад для подписания мирного соглашения.
Ранее представители двух государств завершили первый этап прямых переговоров.