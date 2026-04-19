Глава Минэнерго США: Вэнс возглавит переговоры с Ираном

О предстоящем назначении рассказал министр энергетики США Крис Райт, передает РИА «Новости». По его словам, именно вице-президент будет представлять американскую сторону на встрече в столице Пакистана.

«Вице-президент возглавляет делегацию», – подчеркнул Райт в беседе с журналистами телеканала CNN, отвечая на вопрос о руководстве американской группы переговорщиков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран получил новые предложения от США по урегулированию конфликта через пакистанского посредника.

Президент США допустил свой визит в Исламабад для подписания мирного соглашения.

Ранее представители двух государств завершили первый этап прямых переговоров.