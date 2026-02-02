Tекст: Ольга Иванова

Январь 2026 года оказался необычайно насыщенным политическими событиями, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС, Reuters и проекту Wargonzo.

По его словам, этот месяц по плотности событий можно сравнить с целым годом. «Месяц как год по событиям», – сказал Медведев, комментируя сбывшиеся прогнозы.

Политик напомнил, что в 2025 году произошло множество необычного, отметив, что даже его шутливые или абсурдные прогнозы иногда сбывались. Медведев отметил начало нового срока президента США Дональда Трампа, а также упомянул уникальное астрономическое явление – пролёт межзвёздной кометы 3I/ATLAS на минимальном расстоянии от Земли.

Комментируя это событие, Медведев в шутку заметил: «Не знаю, что там было – астероид или космический корабль, так никто и не понял». Он добавил, что президент России Владимир Путин в декабре 2025 года пошутил, назвав пролетавший объект «секретным оружием». Медведев также с юмором вспомнил слухи о том, что в ангаре в США якобы хранятся артефакты, связанные с инопланетянами.

Резюмируя, Медведев подчеркнул, что уже начало 2026 года отличается высокой интенсивностью событий. По его словам, даже для опытного государственного деятеля подобная насыщенность стала неожиданностью: «Это такой too much, как принято говорить». Политик уверен, что впереди Россию и мир ждут новые крупные события – они происходят буквально каждый день, отличаясь калейдоскопической быстротой и яркостью.

Напомним, США 3 января атаковали Венесуэлу и похитили президента Николаса Мадуро.



Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Вашингтон провел грубое вооруженное вторжение в Венесуэлу, а теперь угрожает Кубе и другим странам Латинской Америки.

В ходе недавних вооруженных беспорядков в Иране погибли более трех тысяч человек, среди которых были гражданские, силовики и террористы.



