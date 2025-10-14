В Псковской области стартовала программа поддержки предпринимателей-ветеранов СВО

Проект «СВОй бизнес» стартовал в Псковской области по партпроекту «Предпринимательство». Участниками стали как начинающие, так и опытные предприниматели из числа ветеранов СВО и их семей, которые в течение пяти дней изучат основы бизнеса, финансовые и юридические вопросы, посетят производственные, торговые и культурные объекты региона.

Депутат Госдумы Альфия Когогина отметила: «Главная миссия программы – помочь ветеранам поверить в себя и решиться на открытие собственного дела, а затем – максимально упростить их предпринимательский путь. Каждый модуль – это насыщенные практические занятия, неформальное общение с наставниками и бизнес-визиты на предприятия».

Президент «Опоры России» Александр Калинин подчеркнул, что программа помогает ветеранам СВО и их семьям сформировать бизнес-идею, найти поддержку и единомышленников, а также получить помощь после завершения обучения для развития собственных проектов в регионах.

Гендиректор корпорации МСП Александр Исаевич выделил, что отдельный модуль посвящен мерам государственной поддержки, а предпринимательство для ветеранов – это не только занятость, но и вклад в развитие региона. Заместитель губернатора Псковской области Ольга Тимофеева отметила, что программа способствует росту числа предпринимателей и развитию экономики региона.