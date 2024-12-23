Разогнав НЛО-манию до предельных масштабов, представляемое демократами глубинное государство может создать Трампу проблему такого масштаба, которая затмит собой и серьезнейшие внутренние вопросы (депортацию миллионов нелегальных мигрантов), и внешние (решение украинского, ближневосточного, тайваньского и других кризисов), ударив по дееспособности администрации нового президента.2 комментария
Минтруд напомнил о двухдневной рабочей неделе в январе
Минтруд напомнил о двухдневной первой рабочей неделе января 2025 года после праздников
Первая рабочая неделя в январе 2025 года будет состоять всего из двух дней из-за новогодних праздников, как сообщили в Минтруда.
Министерство труда сообщило в своем Telegram-канале , что после новогодних праздников первая рабочая неделя в январе 2025 года будет состоять всего из двух дней. На работу россиянам предстоит выйти 9 января в четверг и в пятницу, 10 января.
Предполагается, что сокращенная рабочая неделя позволит гражданам легче адаптироваться после продолжительных выходных.
Ранее министр труда и социального развития Антон Котяков сообщил, что 28 декабря рабочий день не будет сокращен, несмотря на предстоящие три выходных, отметив, что «работать-то все-таки надо».
Также Котяков заявил, что придание 31 декабря официального статуса выходного дня не является актуальным из-за возможности использовать переносы.
Постановление о праздничных и выходных днях в 2025 году подписал Михаил Мишустин, новогодние каникулы в следующем году продлятся 11 дней, с переносами праздничных дней на май и июнь.