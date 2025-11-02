Полиция отпустила одного из задержанных в связи с нападением в поезде в Англии

Tекст: Антон Антонов

«Сыщики, расследующие нападение с ножом… подтверждают, что 32-летний мужчина, который был арестован, в настоящее время рассматривается как единственный подозреваемый», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Известно, что он сел в поезд на станции в Питерборо. После нападения был задержан еще один человек – 35-летний житель Лондона; его отпустили, подтвердив непричастность к нападению.

Остается госпитализированным один пострадавший – железнодорожный сотрудник, который пытался остановить преступника. По информации полиции, его действия помогли избежать еще большего числа жертв, однако сам он находится в критическом состоянии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, нападения с ножом в поезде произошло в субботу вечером на маршруте из Донкастера в Лондон, между Питерборо и Хантингдоном. Полиция заявила, что ранены десять человек. Суперинтендант Джон Лавлесс сообщил, что расследование изначально велось контртеррористической полицией, но оснований считать инцидент терактом не нашли.