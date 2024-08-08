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    8 августа 2024, 14:30 • В мире

    Поддержка терроризма привела Украину к краху в Западной Африке

    Поддержка терроризма привела Украину к краху в Западной Африке
    @ Michael Kappeler/dpa/ Picture Alliance/Reuters

    Tекст: Андрей Резчиков

    Желание властей Украины повоевать с Россией в Западной Африке обернулось крупным скандалом. Вслед за Мали дипотношения с Киевом разрывает и Нигер. Почему попытки Украины уладить скандал и опровергнуть заявления о поддержке террористов в Африке не дают результата?

    Власти Нигера объявили о разрыве дипотношений с Украиной. Как пояснил официальный представитель властей Амаду Абдраман, решение продиктовано «серьезностью ситуации», а также «признанной и предполагаемой причастностью Украины к агрессии» в Мали, которая уже объявила о разрыве дипотношений с Украиной.

    Абдраман призвал «международное сообщество противостоять принятому Украиной решению выступить в защиту терроризма в глобальном контексте, в котором игнорируется необходимость борьбы с этим злом». Он также сообщил о том, что Нигер рассчитывает на решение Совбеза ООН «в отношении украинской агрессии и ее спонсоров». Также Мали и Нигер обратились в СБ ООН для расследования поддержки Киевом африканских боевиков.

    Напомним, причастность Киева к операции туарегов и исламистов вызвала резкую реакцию стран Африки. В конце июля появились сообщения о том, что возле малийского города Тин-Заутин колонна бойцов ЧВК «Вагнер» и правительственных войск попала в засаду повстанцев, несколько человек были взяты в плен.

    После появления информации об атаке украинские СМИ цитировали представителя ГУР МО Украины Андрея Юсова о причастности ведомства к операции. Юсов говорил, что малийские повстанцы получили «необходимую» информацию для совершения нападения. По данным Le Monde, украинские инструкторы также обучали африканских повстанцев управлять дронами.

    Заявления Украины вызвали недовольство нескольких стран Западной Африки, включая Буркина-Фасо, Сенегал, Гвинею, Гвинею-Бисау, Кот-д'Ивуар и Либерию. Посол Украины в Дакаре Юрий Пивоваров был вызван в МИД Сенегала из-за публикации в аккаунте посольства пропагандистского видео о поддержке террористов.

    Позже Юсов, как пишет британская Financial Times, отказался от своих слов. Кроме того, украинский МИД заявил об отсутствии сотрудничества Киева с джихадистами, хотя Украина к тому моменту развернула целую пропагандистскую кампанию, пытаясь присвоить себе лавры «победы над русскими» в Африке.

    По мнению экспертов, решение ГУР МО Украины отказаться от своих слов может быть следствием давления со стороны Запада. Страны НАТО долгое время пытаются выстроить «светлый» образ Украины, невзирая на происходящее внутри страны. Но когда дело дошло до ассоциации Украины с террористами и джихадистами в Африке, это нанесло огромный ущерб союзникам Киева.

    Кроме того, скандал вокруг ГУР МО подтвердил отсутствие у чиновников в Киеве стратегической культуры. Наиболее ярко это проявляется в ситуациях, когда офис Зеленского пытается играть на «аренах» Глобального Юга, но по итогу все оборачивается нарушением традиций восточной дипломатии, банальным хамством, а также оскорблениями целых народов.

    В случае же с зоной Сахеля в Африке речь и вовсе идет о поддержке терроризма, который является проблемой для государств региона. «Это видно на примере Мали, Нигера, Чада и других стран. Это признают сами африканские руководители, которые просят о помощи», – отмечает Николай Щербаков, ведущий научный сотрудник Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова, профессор ВШЭ.

    По мнению эксперта, военным руководителям Мали и Нигера хочется поднять свой авторитет внутри страны и на международной арене. Поэтому вполне возможно, что к кампании по разрыву дипотношений с Украиной присоединятся и другие страны региона. При этом реальных доказательств причастности ГУР МО Украины к атаке нет.

    «Когда украинские дипломаты разного уровня выражают согласие с тем, что атака была справедливой, – это декларации. То число организаций, которые решили побыстрее заявить о своей вовлеченности в ситуацию, указывает на медийный характер кампании. Но говорить о полноценном вмешательстве пока не приходится», – считает спикер.

    «В целом сначала Украина думала похвастаться тем, как она громко разбила российские силы, но как только в Киеве увидели дипломатические последствия, то сразу начали откатывать свои заявления назад. В принципе, Украина всегда так поступала: сначала кричала «Это мы!», а потом, осознав последствия содеянного, сразу заявляла о своей непричастности.

    Украинские чиновники сначала говорят, а потом думают»,

    – отмечает донецкий политолог Владимир Корнилов. По мнению эксперта, для властей Украины важна любая возможность для пиара, там привыкли говорить «по накатанной», именно поэтому в Киеве не подумали о возможных негативных последствиях после заявлений. «ГУР МО всегда старается первым заявить о своей причастности к тому или иному событию. Не дай Бог, чтобы кто-нибудь из других украинских спецслужб опередил его. Начальник ГУР МО Украины Буданов так вляпывался неоднократно», – напомнил политолог.

    Но чем больше стран разорвут дипломатические отношения с Украиной, тем проще России доносить информацию о сущности киевской власти. «Теперь нам будет проще объяснять, почему власти Украины являются террористическим образованием и поддерживают себе подобных в разных частях мира», – убежден Корнилов.

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