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    11 сентября 2024, 12:50 • В мире

    Франция собирает африканских террористов против России

    Франция собирает африканских террористов против России
    @ REUTERS/Goran Tomasevic

    Tекст: Валерия Вербинина

    Франция, которая в последние годы терпит одно за другим поражения в Африке, намерена взять реванш. Поскольку результатом этих поражений стало усиление российского влияния и присутствия, именно Россия и выбрана главной целью французских спецслужб. А ударной антироссийской силой выступают местные террористические группировки.

    Судя по всему, французские власти решили начать в Африке новую игру. То, что военные контингенты французов были выставлены из Мали, Нигера и Буркина-Фасо, вынудило бывших колонизаторов перейти на другой уровень. Теперь они пытаются раскачать обстановку, избрав своим орудием местные сепаратистские и террористические группировки.

    Цель – свести на нет любое влияние и присутствие России в регионе Сахель, а если получится – то и во всей Африке, вернуть собственное влияние и прежних коррумпированных местных правителей, с которыми так удобно было иметь дело. И не следует недооценивать наших врагов: июльская засада на «вагнеровцев» в Мали, в результате которой погибли десятки опытных бойцов, показала, что цена любой ошибки может оказаться высока.

    Как сообщает французская газета «Монд», в конце августа в городке Тин-Зауатин на границе Алжира и Мали собрались «северные мятежники», чтобы заключить «пакт о взаимопомощи». Речь идет о представителях группировок из Нигера и Мали.

    Официально известно о малийском «Стратегическом движении за мир и в защиту народа Азавада» (CSP-PDA), которое само по себе неоднородно и состоит из разных групп, и о «Патриотическом фронте освобождения» (FPL) из Нигера. Под Азавадом имеются в виду земли на севере Мали, которые местные туареги хотели бы заполучить для себя как отдельное государство.

    Если члены первой группировки давно воюют с любыми властями Мали, то вторая была создана на следующий день после состоявшегося в 2023 году переворота в Нигере. Как известно, в результате переворота был смещен президент Базум, устраивавший Запад чуть более, чем полностью. Представители «Патриотического фронта освобождения» добиваются возвращения Базума к власти – цель, которая вполне устраивает Францию и Запад.

    Примечательно, что местом для встречи так называемых борцов за мир был избран именно Тин-Зауатин. Именно то место, возле которого в июле были убиты – как пишет «Монд» в той же статье – российские бойцы группы «Вагнер», а также 47 малийских солдат, которые попали в засаду.

    Разумеется, Тин-Зауатин был выбран не случайно. Это неприкрытый вызов, и даже не столько властям Мали или Нигера, сколько России.

    Попытка объединения сепаратистских и террористических движений показывает, что Запад определенно делает ставку на долгое противостояние. В основном воевать будут местные, тем более что редко где жизнь так дешева, как в Африке, но, разумеется, Запад будет поставлять им оружие, разведданные, инструкторов, какое-то количество наемников.

    Cам факт того, что именно «Монд» рассказывает о данном событии, да еще с такой сочувствующей интонацией, показывает заинтересованность Парижа. Инструментом которого в Африке в подобных делах служит прежде всего разведка. А значит, с высокой вероятностью за данной встречей террористических организаций стоят французские спецслужбы.

    Кроме того, не случайно возникают и красивые названия для вооруженных группировок, чтобы не царапать слух западного обывателя: «движение за мир», «патриотический фронт» и так далее. Западным СМИ придется ведь так или иначе отчитываться об их подвигах в сугубо героическом ключе. Сложно выставлять героями людей, которые, например, приехали в малийскую деревню и расстреляли там часть жителей.

    Собственно говоря, таких людей сами французские СМИ не так давно без всяких околичностей называли террористами. Теперь же слово «террорист» сменилось более нейтральным «мятежник». Недалек тот день, когда оно окончательно превратится в что-нибудь вроде «героического борца за свободу».

    Если местные африканские СМИ прямо называют таких «борцов» сепаратистами и террористами, французские СМИ разворачивают целую мифологию, напуская туману. Мол, раз военные хунты Буркина-Фасо, Мали и Нигера образовали в конце прошлого года Альянс государств Сахеля, противостоящие им мятежники почувствовали «необходимость подписания пакта взаимопомощи в случае агрессии государств альянса». Ни больше ни меньше.

    Заключая соглашение, государства – члены альянса обязались бороться с джихадизмом и внешними угрозами, но самая большая их вина, конечно, состоит в том, что они «прогнали французских солдат и послов, повернулись к новым партнерам, включая Россию, и подвергли сомнению порядок, защищаемый ЭКОВАС».

    Объединенные армии трех стран насчитывают порядка 100 тыс. человек, но, как хладнокровно замечают на Западе, «вопрос состоит в том, насколько одни из самых бедных государств в мире могут выдержать стоимость войны». Как выразился малийский политик Бабару Бокум, «в Сахеле нельзя позволить себе роскошь долгой войны». Не следует также забывать и о санкциях, которые направляемый западными силами ЭКОВАС от всего сердца наложил на эти три страны, и так весьма и весьма небогатые.

    Западная концепция санкций предполагает, что они действуют по пословице «капля камень точит» и что рано или поздно они сработают так, как нужно Западу. И раз эксперты говорят, что война становится для бедных государств тяжким бременем – значит, надо поддерживать войну. Ничего личного, только расчет.

    Собственно говоря, Франция не скрывает, что у нее имеется своя собственная военная стратегия для Африки и что в эту стратегию вынуждены были внести изменения после того, когда французские подразделения выставили из Нигера. С 1 августа главой африканского командования стал генерал Паскаль Ианни. Именно тогда, когда количество французских солдат на континенте уменьшилось до 2,3 тыс. человек (плюс  полторы тысячи на базе в Джибути), понадобилось создать особое командование для Африки и дать отдельный пост человеку, который, как обтекаемо пишут французские журналисты, «является специалистом по вопросам влияния и информационной борьбы».

    Однако солдаты и военные базы – это только видимая часть айсберга. Франция слишком долго владела значительной частью Африки, чтобы просто так взять и уйти оттуда – даже после того, как колониальной французской империи пришел конец.

    Множество дипломатов, разведчиков, экономистов работало над тем, чтобы бывшие колонии были пронизаны французскими агентами влияния, чтобы эти колонии не были независимы финансово, чтобы они были опутаны всевозможными обязательствами, чтобы природные богатства были застолблены за нужными корпорациями и людьми. С месторождениями, расположенными на этих территориях, были связаны многолетние планы, они должны были приносить прибыль еще очень долго.

    Череда военных переворотов в странах Сахеля перечеркнула все эти планы. Бывшая метрополия была унижена и выставлена за дверь вместе со своими солдатами и своими послами. Но она жаждет сквитаться, она мечтает о реванше, и ради этого она не будет брезговать никакими средствами – на публику, само собой, произнося все привычные речи о свободе, равенстве и братстве, которые так любит изрекать мсье Макрон.

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