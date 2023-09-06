Франция попала в Африке на большие деньги

Начались переговоры об уходе французских войск из Нигера

Tекст: Валерия Вербинина

Похоже, Франции все же придется вывести войска из Нигера, своей бывшей африканской колонии. Французские военные в количестве около 1500 человек находились там под предлогом борьбы с террористами. При прежнем правительстве Нигера, которое возглавлял президент Мохамед Базум, не могли похвастаться в этой области особыми успехами.

Новые правители страны, пришедшие к власти в результате военного переворота, аннулировали прежние соглашения и потребовали от французов убраться туда, откуда они прибыли. В ответ французские власти стали подстрекать ЭКОВАС – местное региональное объединение государств – наложить максимум санкций, отключить все, что можно (вплоть до электричества, которое Нигер раньше получал из соседней Нигерии), а для большей демократичности – и вовсе угрожать интервенцией, дабы вернуть в игру столь дорогого сердцу Макрона президента Базума.

Не подумайте ничего такого – Базум нужен французам, потому что он не мешал им хозяйничать в Нигере. В частности, заниматься добычей урана, на который завязана значительная часть французских АЭС.

Потому что новые власти Нигера, судя по всему, имеют основания считать, что контракты были заключены таким образом, что Нигер слишком много потерял. К примеру, только в одном 2010 году Нигер экспортировал во Францию урана на 3,5 млрд евро (по мировым ценам), но получил за них всего 459 млн евро. Сколько же всего денег недополучила страна (и сколько осело в карманах коррумпированного правительства), можно только догадываться.

Именно по этой причине Франция с таким ожесточением отреагировала на смену властей в Нигере. Дело не в том, что уран больше негде купить, кроме Нигера (уран на мировом рынке есть), а в том, что Францию де-факто отсекают от халявы, которая, тем не менее, имеет стратегическое значение. Платить полную цену или платить в семь с лишним раз меньше – это очень, очень большая разница. Тем более для французов, которые отлично умеют считать деньги. Иначе говоря, на почти бесплатном нигерийском уране базировалось энергетическое благополучие Франции. Которое теперь явно будет подорвано.

Ситуация быстро накалилась: Нигер объявил о высылке французского посла Сильвена Итте в связи с его «враждебным» отношением, Франция в ответ заявила, что не признает новые власти как незаконные, стало быть, высылка тоже незаконна. И требование убрать французские войска из страны тоже незаконно. Мы тут на вашей территории как боролись с терроризмом, так и будем бороться дальше, а вы нам не мешайте, может, мы до чего-нибудь доборемся – когда-нибудь, когда рак на горе свистнет.

И главное, проверните обратно фарш, тьфу, верните нашего ставленника Базума, он нас всем устраивал, продавал по дешевке уран, и вообще все было отлично.

Фарш, однако, почему-то обратно не проворачивался, и вдобавок ко всему военную базу ВВС в столице Нигера Ниамее, где находится основная часть французского контингента, окружили толпы народа. И народ этот вовсе не безмолвствовал, а шумел, дудел в вувузелы, выкрикивал антифранцузские лозунги (самые мягкие – «Франция, убирайся домой» и «Франция, ты нас грабила 63 года, хватит с тебя») и вообще начал припоминать потомкам бывших колонизаторов все прегрешения вплоть до седьмого колена, а также слабости и просчеты.

«Я не могу понять, как так может быть, – заметил Ибрагим Мохамед, который потерял работу из-за непрекращающихся атак террористов на севере страны. – У Франции есть все необходимые технические средства, дроны для разведки, тяжелая техника… Я не понимаю, почему тогда какие-то молодчики на мотоциклах убивают простых людей, причем не только ночью, но и днем».

На наспех возведенной возле военной базы сцене Майкул Зоди, который возглавляет движение под названием «Перевернем страницу», призывает своих сторонников не ослаблять давление. «Вы видите, – заметил он журналистам, – что мы окружили эту базу и не уйдем отсюда, пока на нашей земле остаются французские солдаты».

Фото с места впечатляют: огромная толпа, десятки тысяч человек заполонили пространство вокруг базы, и если что-то случится, французским военным мало не покажется. Тем не менее французские власти упорно гнули свою линию. Нет, мы никуда не уйдем, мы не поддадимся давлению, мы не можем себе позволить потерять лицо.

Однако в понедельник стало известно, что между представителями двух государств все же идет «обмен мнениями» о том, когда французские войска покинут территорию Нигера. Причем новый премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн сообщил, что речь идет о «быстром выводе войск», так как их пребывание на территории страны сейчас незаконно.

Большинство французских СМИ признают случившееся сквозь зубы и пытаются преуменьшить масштабы: так, «Монд» сообщил о том, что «французская армия начала обсуждать с военными вывод части контингента». Из Нигера уйдут «некоторые французские части», и вообще – «вполне нормально обсуждать эту тему, поскольку сотрудничество двух стран в области борьбы с терроризмом прервано», как сообщил неназванный источник авторам материала.



Далее «Монд» набрасывает туманную завесу: будто бы ни количество солдат, которых решено вывести из Нигера, ни то, каким образом их будут вывозить, еще не решено. Впрочем, «некоторые французские части», как сообщают, можно будет передислоцировать в соседний Чад, где у Франции остается крупная военная база, либо вернуть на родину.





Судя по всему, французские СМИ начали готовить общество к тому, что французская армия уходит из еще одной точки в Африке и вдобавок к тому, что уже потеряла (Мали и Буркина-Фасо в первую очередь), теряет также и Нигер. Из-за колониального высокомерия, дипломатической негибкости и не в последнюю очередь из-за неважной работы разведки, поскольку очередной военный переворот всегда сваливается на Францию как снег на голову и она реагирует с запозданием, теряя время и пытаясь догнать поезд, который уже ушел.

Любопытно отметить комментарий одного из читателей к материалу в «Фигаро», который во многом повторяет сообщение «Монд»: «Что будет дальше: Францию выпихнут из остатков Африки, включая Джибути (на это уйдет два-три* года), а затем от нас отвалятся заморские территории (в течение 10-15 лет). Англоамеры приберут все к рукам, а мы, чтобы объяснить наше бессилие, будем ссылаться на руку Москвы».

Время покажет, оправдается ли прогноз неизвестного комментатора, а пока можно делать ставки на то, в какой стране Африки произойдет следующий переворот. Конечно, он опять окажется совершенно неожиданным. И да, Франция опять постарается приписать все свои неудачи влиянию России – обидно же, когда винить во всем приходится исключительно себя.