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    30 августа 2023, 22:00

    Африканцы снова унизили Макрона и Францию

    Жан-Люк Меланшон: Поддерживая свергнутого президента Габона, Макрон скомпрометировал Францию

    Африканцы снова унизили Макрона и Францию
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Вербинина

    Уже шестая страна Африки за последние три года пережила военный переворот – и на этот раз такой страной стал Габон. «Макрон вновь скомпрометировал Францию», – пишет по этому поводу глава французских левых Жан-Люк Меланшон. И действительно, действия Парижа и западная политика в целом привели к тому, что Франция оказалась в Габоне в крайне незавидном положении.

    Габон неожиданно для всех стал ареной очередного военного переворота в Африке. Особую пикантность происходящему придает то, что на новый срок там не так давно был переизбран опытный политик Али Бонго. «Лишь несколько минут разделяют объявление о победе действующего президента Али Бонго Ондимба в эту среду, 30 августа… и телевизионное обращение военных, которые заявили, что они захватили власть», – сообщил «Фигаро», который также назвал Бонго «неоднозначным наследником».

    Внешне соблюдая все демократические процедуры, он фактически установил династическое правление, придя к власти после своего отца Омара Бонго, который правил страной с 1967 по 2009 год. Закрепив за собой место главы государства, Али Бонго ревниво следил за тем, чтобы его никто не обошел. Буквально накануне глава Габонского Центризбиркома Мишель Стефан Бонда объявил, что Али Бонго был триумфально переизбран на третий срок, получив 64,27% голосов, и вообще все прекрасно, демократично и совершенно законно.

    Тем не менее у западных экспертов были причины сомневаться в победе Бонго. К выборам не были допущены международные наблюдатели и, кроме того, имелись основания считать, что подсчеты голосов ведутся, скажем так, не слишком корректно. Для большего демократизма габонские власти на время выборов отключили интернет – якобы с целью борьбы с нежелательными слухами и призывами к насилию – и некоторые иностранные телеканалы, а также ввели комендантский час.

    Габон считается одной из самых богатых стран Африки – другое дело, что воспользоваться этим богатством могут, судя по всему, немногие, так как треть населения находится за чертой бедности. Основным источником доходов является нефть, которая составляет 70,5% экспорта и 38,5% ВВП. Большое значение имеют обширные габонские леса, которые считаются «вторыми легким планеты» после лесов Амазонки.

    И вот теперь, после того как Бонго обеспечил себе третий срок и наверняка успел даже отметить его в кругу приближенных, вдруг такой сюрприз! Собственные военные, включая президентскую гвардию в зеленых беретах, без всяких церемоний сместили президента страны и объявили по телевидению об отмене «сфальсифицированных выборов».


    Любопытно, какие слова были выбраны для обращения к народу и к международному сообществу. Правительство Али Бонго назвали «безответственным и непредсказуемым», обвинили его в том, что он «вел страну к хаосу», и закончили, как водится, словами, что «мы решили защищать мир, покончив с действующим режимом». Интересно также то, что в Габоне вновь включили интернет. Что касается свергнутого президента Али Бонго, сообщается, что он был помещен под стражу в своей резиденции. Арестован его сын и несколько приближенных, которым уже предъявлено обвинение в «государственной измене».

    Французское издание «Ле Монд» связалось с главой путчистов, генералом Нгема, и задало ему несколько вопросов.

    «Считаете ли вы себя новым главой габонского государства?»

    «В настоящий момент я ничего не считаю, – ответил собеседник. – Мы будем это обсуждать с другими генералами».

    «Готовился ли переворот давно или же вас подтолкнуло действовать объявление результатов голосования о том, что Бонго победил?»

    «Знаете, в Габоне много недовольных, и, кроме этого, не стоит забывать о болезни главы государства (Али Бонго перенес инсульт в 2018 году). Все об этом говорят, но никто не хочет брать на себя ответственность. Он не имел права третий раз идти на выборы, о конституцию просто вытерли ноги… И армия решила вмешаться, взять ответственность на себя».

    «Какая судьба ждет Али Бонго?» «Это был глава государства. Его отправили на пенсию. Он имеет на нее право».

    В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон пожаловался на «эпидемию» военных переворотов в бывших французских колониях на территории Африки. Не так давно речь шла главным образом о Нигере, потерю влияния в котором французы расценивают болезненно, так как страна являлась одним из основных поставщиков урана для французских АЭС.

    В отношении Нигера страны блока ЭКОВАС, защищающего западные интересы, ввели жесткую политику санкций – вплоть до отключения электричества, что должно ударить по и так не шикующему населению – и открыто угрожают интервенцией. Судя по всему, планируется ухудшить жизнь местного населения до такой степени, когда оно с радостью примет любые перемены извне, лишь бы дальше не мучиться. Однако не успели решить проблему с Нигером, как эпидемия военных переворотов перекинулась на Габон.

    Глава французских левых Жан-Люк Меланшон в соцсетях высказался по поводу происходящего жестче всего: «Габон смог избавиться от своего президента-марионетки только с помощью военных… Макрон вновь скомпрометировал Францию, до конца поддерживая того, кого поддерживать не следует. Африканцы перевернули эту страницу».

    Вообще западные эксперты оказались в неудобном положении: с одной стороны, никто не питал иллюзий по поводу правящего режима, и журналисты открыто критиковали Бонго и его методы в СМИ. С другой, правило «сукин сын, но наш сукин сын» в политике никто не отменял, тем более что все перемены в Африке с точки зрения Запада происходят исключительно к худшему.

    Когда Запад начинает ныть о попранной демократии в очередной стране, топать ногами и угрожать новому правительству, он затем страшно удивляется тому факту, что новое правительство посылает его далеко-далеко и ищет партнеров – в том числе партнеров по бизнесу – в странах, которые не угрожают и которые готовы выстраивать диалог непредвзято. Причем в первую очередь речь всегда идет о стране, которую Запад воспринимает как своего заклятого врага – то есть о России.

    Поэтому, когда после выборов 2016 года в Габоне начались волнения и основной соперник Бонго по имени Жан Пин объявил о подделке результатов выборов и сам себя попытался назначить президентом, Запад повздыхал, но проглотил происходящее. А сейчас, когда удобного для многих Али Бонго скинули, перспективы вырисовываются отнюдь не радужные. И, например, французская компания «Эрамет» уже вынуждена была приостановить свою деятельность в Габоне. «Эрамет» занимается добычей стратегического металла марганца и, кроме того, обслуживает важнейшую железнодорожную ветку в Габоне.

    Нет ничего удивительного, что Франция уже осудила военный переворот, а Али Бонго успел записать видео, в котором призывает мировое сообщество на помощь. Также нет ничего удивительного в том, что в столице Габона Либрвиле народ выходит на улицы и кричит «долой Бонго». Другие прямо требуют, чтобы глава путчистов, генерал Брис Олиги Нгема, был провозглашен главой страны: «Олиги в президенты!»

    Французы уже подсчитали, что за три года шесть африканских стран – Мали, Гвинея, Судан, Буркина-Фасо, Нигер и теперь Габон – стали жертвами военных переворотов, причем в иных странах перевороты случались несколько раз.

    Бывший президент Франции Франсуа Олланд заметил, что виной всему «отсутствие четкой реакции, в том числе со стороны Франции, начиная с того момента, когда случился самый первый переворот – в Мали… Происходит нечто вроде принятия случившегося, и потому военные расхрабрились», – заявил он.

    Если Олланд имел в виду под «четкой реакцией» действия вроде убийства Каддафи в Ливии, в котором Франция принимала активное участие, то следует сказать, что устранение Каддафи обрушило всю структуру безопасности на севере Африки и привело к таким последствиям, которые не удается разгрести до сих пор. Причем никто не понес ответственность за устранение лидера государства, и можно держать пари, что никогда и не понесет.

    Но ясно, что у Франции болит ее колониальное прошлое, и очень хочется производить впечатление силы, с которой считаются. Особенно тогда, когда по счетам будут платить какие-нибудь ливийцы где-то далеко. Или жители Нигера, а может, Габона. Марганец, конечно, не уран, но терять его тоже не хочется.

    Поэтому Франция будет требовать вернуть Бонго на место, несмотря на все к нему претензии. Учился в Париже, избран почти законно, свой человек, одним словом. И, конечно, Франция в случае отказа введет санкции, куда же без них. А потом в очередной раз будет удивляться, почему ее в Африке все терпеть не могут и больше никаких дел с ней иметь не хотят.

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