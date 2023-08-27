В Габоне приостановили вещание французских СМИ

Власти Габона приостановили вещание телеканала France24 и радиостанции RFI

Tекст: Ольга Никитина

В заявлении медиагруппы отмечается, что это произошло на следующий день после выборов в Габоне. Как уточняется, об этом объявил государственный телеканал со ссылкой на официальный медиарегулятор Габона, передает РИА «Новости».

«Франс Медиа Монд» назвала это решение «необоснованным».

В субботу в Габоне на фоне президентских выборов ввели комендантский час. Также в стране был заблокирован доступ в интернет.

Действующий 64-летний глава государства Али Бонго Ондимба возглавляет Габон с 2009 году. Его отец более 40 лет занимал пост президента Габона.

В начале августа вещание RFI и France24 было также прервано в Нигере после произошедшего там военного переворота.