Было бы ошибкой считать, что если на Луне уже села индийская станция, то смысла в новой миссии неподалеку нет. Естественный спутник Земли еще преподнесет нам огромное количество самых разных сюрпризов.23 комментария
В Габоне приостановили вещание французских СМИ
Власти Габона приостановили вещание телеканала France24 и радиостанции RFI
Власти Габона приняли решение приостановить вещание французской радиостанции RFI и телеканала France24, сообщила медиагруппа «Франс Медиа Монд».
В заявлении медиагруппы отмечается, что это произошло на следующий день после выборов в Габоне. Как уточняется, об этом объявил государственный телеканал со ссылкой на официальный медиарегулятор Габона, передает РИА «Новости».
«Франс Медиа Монд» назвала это решение «необоснованным».
В субботу в Габоне на фоне президентских выборов ввели комендантский час. Также в стране был заблокирован доступ в интернет.
Действующий 64-летний глава государства Али Бонго Ондимба возглавляет Габон с 2009 году. Его отец более 40 лет занимал пост президента Габона.
В начале августа вещание RFI и France24 было также прервано в Нигере после произошедшего там военного переворота.