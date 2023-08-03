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Вещание французских телеканала и радио прервали в Нигере
Телеканал France 24 и радио RFI обвинили участников переворота в приостановке их вещания
Вещание телеканала France 24 и радиостанции RFI было прервано в Нигере по вине участников недавнего переворота, но доступ к каналам можно получить альтернативными способами, сообщило радио RFI.
В сообщении СМИ отмечается, что вещание программ французского телеканала и радио было прервано через неделю после переворота в Нигере. Группа, владеющая телеканалом и радиостанцией, назвала произошедшее цензурой, указав такая же ситуация с французскими СМИ произошла после переворотов в Буркина-Фасо и Мали, передает ТАСС.
Согласно данным компании, аудитория RFI в Нигере в 2022 году составляла 1,9 млн человек (18% населения), а эфир France 24 смотрело до «четверти населения» страны. Телеканал и радиостанция опубликовали способы подключения к ним в Нигере.
В МИД Франции осудили приостановку вещания RFI и France 24 в Нигере, подчеркнув свою «неизменную и решительную приверженность свободе прессы». Там считают, что вещание СМИ прервали из-за авторитарных репрессий совершивших госпереворот в семье. Министерство осудило эти нарушения свобод и, в частности, ограничение свободы президента страны Мохамеда Базума.
Ранее генерал Абдурахман Тчиани, которого объявили новым главой Нигера, заявил, что страна не склонится под региональным и международным давлением и не станет восстанавливать в должности президента Мохамеда Базума. Между тем, совершившие в Нигере госпереворот военные обвинили французские власти в попытке начать военную операцию.
Напомним, посольство Франции в Нигере объявило об эвакуации соотечественников из страны.